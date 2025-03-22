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陳澄波畫作將捐贈台南網問「怎不是嘉美館？」 館方回應了

2025/03/22 10:10

嘉義市立美術館典藏的陳澄波作品「展望諸羅城」。（資料照）嘉義市立美術館典藏的陳澄波作品「展望諸羅城」。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕文化部「台南國家美術館」籌備處25日將揭牌，陳澄波家屬預計首批捐贈珍藏的陳澄波畫作給南國美，消息經媒體披露，嘉義網友好奇，陳澄波在嘉義出生，「怎麼不是捐給嘉義市美術館？」嘉義市立美術館長陳佳琦回應，嘉市典藏59幅家屬捐贈畫作，陳澄波藝術作品、足跡遍及全台，作品能留在台灣，都是件好事，代表嘉義市「畫都」力量擴及全台。

陳佳琦說，陳澄波作品是全台灣重要的資產，藝術是共享的，當全台各地無論中央或地方城市美術館都在崛起的時候，藝術圈都相互合作，嘉義市樂見未來能與台南國家美術館合作，一起推廣陳澄波的藝術。

陳佳琦表示，陳澄波藝術作品、創作足跡遍及全台，他的作品也在日本、台灣幾個重要美術館都有受贈及典藏，包括嘉義市立美術館；目前嘉義市典藏59件陳澄波家屬捐贈畫作，44件為陳澄波的作品，嘉美館開館以來，陸續於2021、2022、2023年展覽中展出陳澄波的作品，最近重要館藏「展望諸羅城」，借展至台灣博物館鐵道園區「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展出中。

陳佳琦說，嘉美館也呼應陳澄波百三，3月29日、4月12日及26日、5月10日推出「波哥的啟示：陳澄波百三講座」，進行博物館串連與展示經驗分享的活動。

現任臺陽美術協會秘書長、前嘉義市美術協會理事長莊玉明表示，文化部將在台南市美術館2館現址，成立台南國家美術館，將挹注中央資源保存台灣前輩藝術家經典作品，陳澄波家屬捐贈珍藏的陳澄波畫作，代表陳澄波的藝術成就被重視，未來將增加在國際上能見度，他樂觀其成，相信嘉義鄉親也都與有榮焉。

莊玉明說，陳澄波1895年出生時為日治時期，當時台南州範圍擴及台南、嘉義、雲林，以地緣關係來看，也是陳澄波生長、創作的足跡，況且不只有陳澄波作品，未來台南國家美術館還會陸續有其他前輩藝術家作品捐贈、典藏，台灣前輩藝術家的作品，能有可以妥善保存、維護的場館，更是藝術家及其後代很期待、支持的。

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