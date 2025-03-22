高雄攝影師「立哥」執導 茂管處「六龜探秘」獲日本大獎

茂林國家風景區管理處製作、高雄在地攝影師「立哥」洪立執導的「六龜探秘」，獲2025日本國際觀光影像節金獎。（翻攝官網）

〔記者王榮祥／高雄報導〕茂林國家風景區管理處製作、高雄在地攝影師「立哥」洪立執導的「六龜探秘」，參加2025日本國際觀光影像節，在千餘件作品中榮獲最高榮譽金獎！適逢本週六起、連續3個周末假期在新威森林公園舉辦原森茶席，茂管處邀請民眾來六龜品茗、探訪山上好風景。

茂管處製作、高雄在地攝影師「立哥」洪立執導（左二）的「六龜探秘」，獲2025日本國際觀光影像節最高榮譽金獎！（翻攝茂管處官網）

茂管處說明，六龜探秘以高雄六龜區物產、景點與人文風光為素材，製作的五感體驗形象影片，於3月19日發表的日本國際觀光影像節（JWTFF）當中，獲得亞洲部門金獎（Gold Award）肯定，也顯示越在地越國際的觀光魅力！

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影片內容包括自然美景的新威森林公園、十八羅漢山自然保護區、遠山望月露營區，還有洪稇源商店六龜支店、池田屋、六龜諦願寺及荖濃平埔文化工作室等文化景觀。

六龜區新富商店保存濃厚人情味。（翻攝官網）

該片由在地影像工作者洪立執導，透過帶路人六龜子弟江舟航，引領觀眾走進本產胡椒的生長地（獅山胡椒園）、林下經濟的採蜂蜜體驗（多多鳥濕地學校）、原生山茶茶園（欣園製茶）、尹家有機農場的豐饒物產（蔬果）等，呈現六龜蘊含的人文風情。

六龜探秘造訪十八羅漢山自然保護區。（翻攝官網）

洪立長期深耕高雄，也是臉書社群高雄好過日成員，好過日發文狂賀，並介紹拍攝計劃包含在六龜駐地推動金工（金）、木工（木）、染織（水）、食農（火）及陶藝（土）等五行手作課程，產出具有六龜在地元素的作品。

好過日表示，這隻影片在計劃中，就是讓國際窺看六龜的觀景窗，參展後從1,132件國際投稿作品中脫穎而出，也讓六龜、讓高雄被更多人所看見；除導演立哥，包含攝影、製作人等工作人員，都是非常優秀的高雄在地人才，完整影片可見茂林國家風景區Youtube頻道。

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