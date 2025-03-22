走進19世紀安平商貿「海景第1排」 德記洋行新展4/4登場

市定古蹟德記洋行全新常設展「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」，將於4月4日正式開幕。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟原英商德記洋行推出全新常設展「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」，將於4月4日正式開幕，帶領民眾穿越時光，從貿易口岸的誕生、到洋行經商往來的興盛，並再現當時人們的日常生活娛樂文化等，彷彿走進19世紀安平的貿易黃金時代。

德記洋行常設展設計「1日洋行」親子互動展間，讓大小朋友透過遊戲體驗19世紀的貿易活動。（南市文化局提供）

德記洋行是安平重要的歷史地標，曾是19世紀時台南對外貿易的最前線，在「海景第1排」見證台南與國際的互動及時代變遷。展覽分為「走貿易」、「居安平」、「起洋行」、「跨時代」4大展區，揭開安平作為貿易港口的發展歷程，並探索洋行社交文化與商業運作的幕後故事。

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展場更打造充滿異國氛圍的「1日洋行」親子互動展間，讓大小朋友可以透過甜品採購、貨品交易等互動遊戲，體驗19世紀的貿易活動，挑戰角色專屬任務。展覽另推出海關印章、領事館印章及商品標章等5款限定集章，供民眾蒐集留念。

德記洋行常設展親子展間搶先看。（南市文化局提供）

南市文化局表示，前檔展覽「與世界連線－打開安平時光寶盒」自2015年展出，主要聚焦洋行貿易主題，介紹洋行緣起、貿易航運路線及交易行為等，展期長達9年，於去（2024）年閉館更展，並進行古蹟內部修繕。這次全新策展，除延續貿易主軸，更加入多媒體互動影片與音檔，讓民眾更能了解當時的國際貿易氛圍與洋商生活情境。

趁著清明兒童節連假，德記洋行全新常設展將於4月4日正式開幕，文化局特別推出開幕暨兒童節限定活動，兒童們可於德記洋行展區尋找NPC並完成闖關任務，即可獲得「巷仔Niau」特別禮品。

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