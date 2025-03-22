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做伙kóng Tâi-gí 台中「培育台語家庭」開跑了

2025/03/22 13:23

文化局在南區圖書館舉辦台語說故事活動鼓勵家庭一起說台語。（文化局提供）文化局在南區圖書館舉辦台語說故事活動鼓勵家庭一起說台語。（文化局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部推動「培育台語家庭計畫」，以「做伙kóng Tâi-gí」為號召，邀請市民一起說台語、傳承母語，文化局副局長施純福今（22）日出席啟動活動，鼓勵市民讓台語融入日常生活，成為母語的守護者，世代傳承。

另南區圖書館歷經1年的耐震補強與環境升級工程，今日也正式開館，提供市民安全舒適的閱讀空間。

中市南區分館重新開館，舉行培育台語家庭計畫啟動儀式。（文化局提供）中市南區分館重新開館，舉行培育台語家庭計畫啟動儀式。（文化局提供）

文化局表示，「做伙kóng Tâi-gí（講台語）」計畫以家庭為核心，邀請親子、祖孫、夫妻或伴侶參與多元有趣的生活化台語課程，讓母語學習自然發生，即日起至12月底，市民可登錄網址註冊成為文化部台語家庭會員，透過學習、集點、完成任務，獲得獎勵金。

今日啟動活動現場，安排在地藝文團體演奏台語經典樂曲，並舉辦台語說故事與偶劇表演，讓台語學習更生動有趣。此外，已註冊的台語學習家庭齊聚一堂，領取活動禮袋，並參與系列培育活動。

南區圖書館歷經1年的耐震補強與環境升級工程，今日正式開館。（文化局提供）南區圖書館歷經1年的耐震補強與環境升級工程，今日正式開館。（文化局提供）

南區圖書館同步重新開館，導入手機APP自助借書、多元支付等智慧服務，提升閱讀便利性；並響應淨零碳排政策，於館舍屋頂加裝太陽能光電系統，強化建築安全，提升能源利用效率，打造永續智慧圖書館。

文化局補充， 3、4月市府一系列的台中童遊趣活動，包含3月29、30日由新聞局在台中公園邀請全世界超人氣狗狗「Bluey妙妙犬布麗」熱鬧上演的「台中親子音樂季」；以及4月3日至5日連續3天的「台中兒童藝術節」，由文化局結合日本經典卡通角色「BOBDOG」巴布豆帶著大小朋友前往「夢之島」，體驗各式戶外匯演、親子派對及文創市集等主題活動，

另4月周末在屯區藝文中心還有5場售票演出，場場精采有趣，歡迎大小朋友體驗，相關活動詳情可至台中市政府官網查詢。

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