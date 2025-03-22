新北文藝復興盃水彩寫生比賽登場 3/27公告得獎名單

新北文藝復興盃水彩寫生比賽以「彩繪新北」為主題，今（22）日於新北市民廣場登場。（新北市教育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北文藝復興盃水彩寫生比賽以「彩繪新北」為主題，今（22）日於新北市民廣場登場，全國約1800名高中生報名參賽。新北市教育局長張明文表示，比賽將由評審團選出年度最強寫生高手，於3月27日公告得獎名單，3月29日頒獎，總獎金共有11萬元，且這次所有得獎作品將以數位線上藝術畫展展出，供全國民眾欣賞新北的魅力。

張明文表示，今年比賽以「彩繪新北」為主題，鼓勵年輕學子走出戶外、放下手機，透過多元視角探索、詮釋新北市；復興商工「人像速寫隊」也到場提供限量公益速寫活動，社團成立迄今已傳承33年，累積服務超過38萬人次，藉由速寫勾勒人物神韻，並進行公共服務。

請繼續往下閱讀...

去年文藝復興盃奪得第3名、來自金門縣金門高中的高二學生楊宸安今年是第2次參賽。楊宸安說，自己從小喜歡繪畫，時常與父親外出寫生及常往返金門和本島參與繪畫競賽活動，享受繪畫過程，這次寫生主題是自己最不擅長的現代建築，但期許自我盡力發揮。

教育局補充，這屆比賽全數得獎作品將以數位線上藝術畫展展出，讓全國民眾可以隨時隨地欣賞新北城市的風貌與魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法