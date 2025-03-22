守護山林有功 新竹養老yulu文化生態發展協會獲獎

新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會理事長比令ˍ瓦旦（左3）從新竹縣長楊文科（左2）手中，接下林業及自然保育署新竹分署的肯定，新竹分署長夏榮生（右2）豎起大拇指給該協會按讚。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會近年協助林業及自然保育署新竹分署守護霞喀羅國家步道等地的山林環境生態和資源，幫忙巡山員巡護山林、防範火災，也協助通報盜伐以及濫墾，最近更加入守護台灣黑熊的急先鋒行列，功在台灣山林生態，今天獲新竹分署長夏榮生、新竹縣長楊文科共同頒獎表揚，由協會理事長比令ˍ瓦旦代表接受。

夏榮生說，林業署從2002年起推動「社區林業計畫」，開啟民眾參與森林經營模式，支持社區投入山林巡護與生態保育，融入生物多樣性理念，促進人與自然共生共榮。

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2010年起，前述計畫接軌「里山倡議」，發展生態旅遊、林下經濟與友善農業，形成「里山根經濟」，並與國土生態綠網政策結合，成為臺灣生物多樣性保育及山村永續發展的重要力量。

今年，新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會，從該分署所轄的新北、桃竹苗5個縣市近30個參與的社區團隊中，因表現卓著而獲甲等的肯定。

夏榮生說，該協會自2020年成立後，培訓巡護人員並成立巡守隊，負責山林巡護，防範火災、盜伐與濫墾通報，並定期巡查與維護霞喀羅國家步道與養老山的環境和生態，執行成效促進了部落環境與在地經濟，堪稱典範。

近年該協會也加入守護台灣黑熊的陣容，協助新竹分署裝設、定期巡檢監視器等，協助掌握新竹分署所轄的台灣黑熊動態和數量等。

所以今天藉著新竹縣的植樹活動，新竹分署長夏榮生和新竹縣長楊文科、縣府農業處長傅琦媺等共同頒發用國產材所雕刻，融合雙手、綠葉以及水滴意象的獎牌給予該協會表示肯定。#

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