澎湖子弟返鄉貢獻所學 捐贈500套專業級專注力遊戲書

澎湖優秀子弟許正典醫師，捐贈專注力遊戲訓練書500套給澎湖縣政府。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局為推動「遲緩兒在地化早期療育」計畫，今（22）日在縣府第1會議室舉辦捐書儀式，由台灣專注力研究學會發起，號召各界共襄盛舉，提供500套價值114萬元的套書、每套6本兒童專注力遊戲訓練書給早療兒童、幼稚園及小學生，同時使家長能共同研習，促進親子和諧互動。

縣長陳光復感謝台灣專注力研究學會臧汝芬理事長、財團法人台北市關渡宮董事長陳玉進、欣翰建設董事長邱麟、碁元會計師事務所所長劉福運，以及在座的陽明智慧生醫公司董事長柯立偉、黃怡平、洪啟龍、陳欽約、蔡耀慶及台灣專注力研究學會理事暨台安醫院景美醫院精神科主任許正典醫師。

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澎湖早療教育獲得更多資源，獲得外界捐贈500套專注力專業遊戲書。（記者劉禹慶攝）

現代孩子面臨學習與生活的多重挑戰，專注力成為影響學習成效的重要關鍵。相關專業醫師與心理師團隊攜手研發專注力遊戲書，系列遊戲自推出以來，長期榮登各大網路書店親子生活類暢銷排行榜，並受到眾多家長、老師、醫師及治療師的高度推薦與選用，主其事者許正典為澎湖優秀子弟。

衛生局長陳淑娟希冀藉此遊戲書協助4歲以上早期療育孩童、幼稚園大班到國小3年級學童及家長提升專注力及心智發展，使學習更有效率。專注力遊戲書基於注意力理論精心設計，涵蓋5大主題，共計25個遊戲，家長只需每天謄10分鐘陪伴孩子走入遊戲書，並持之以恆品味其中學習原理，經研究顯示，透過3至6個月的持續訓練，90%以上的孩子皆能明顯提升專注力。

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