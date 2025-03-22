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新北詩歌節3/22～4/22開跑 包含免費服裝體驗與講座等多元活動

2025/03/22 16:50

今年新北詩歌節結合多元形式辦理，活動自3月22日起至4月22日。（記者黃子暘攝）今年新北詩歌節結合多元形式辦理，活動自3月22日起至4月22日。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度新北詩歌節以「我和春天有一個約會」為主題籌辦，活動自3月22日起至4月22日止，今（22）日於五股守讓堂開幕。市府文化局副局長于玟表示，五股守讓堂佈置文學場景，活動結合電影、繪本、市集、音樂、時尚、飲食、閱讀，並提供為期一個月的免費民初服裝體驗活動，部分活動採報名制。

今年新北詩歌節的活動地點除了五股守讓堂外，也擴及到新北市圖總館及全市10個分館。（記者黃子暘攝）今年新北詩歌節的活動地點除了五股守讓堂外，也擴及到新北市圖總館及全市10個分館。（記者黃子暘攝）

于玟表示，今年的新北詩歌節結合多元形式辦理，活動地點除了五股守讓堂外，也擴及到新北市圖總館及全市10個分館，另外也結合校園詩社、大專院校共同參與辦理。

市立圖書館指出，今年新北詩歌節活動內容包括「詩與電影」、「詩與繪本」、「詩與音樂」、「詩與飲食」、「詩學座談」、「詩學講座」、「詩的光影旅程」影展以及「詩的紙上花園」詩集展等；3月23日起，詩人白靈、楊渡、蔡素芬、陳克華、凌性傑、佘佳燕、楊小濱、劉曉頤、廖偉棠等將從分別透過「詩創作與閱讀」、「庶民玩詩時代來了—你也能AI詩圖共創」、「詩與內心的故事」、「尋找一首詩」、以及「我的詩生活」等講座主題與大眾談詩。

今年新北詩歌節也結合校園詩社、大專院校共同參與辦理。（記者黃子暘攝）今年新北詩歌節也結合校園詩社、大專院校共同參與辦理。（記者黃子暘攝）

市圖表示，3月29日，詩人焦桐將分享詩的影像故事；4月20日樂評人馬世芳將帶大家從美國搖滾詩人巴伯狄倫的文字魅力中，尋找音符與詩句的共鳴；親子趣味童詩部分，3月30日有童書作家、手工書達人王淑芬帶來「詩繪本與繪本詩」講座；4月19日兒童文學家林世仁「畫出心中的小怪獸—開在心底的《古靈精怪動物園》」趣味童詩工作坊，則以遊戲的方式引導兒童進入詩的世界，詳細活動資訊可上市圖官網查詢。

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