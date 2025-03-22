嘉美館獲贈11件典藏作品 林玉山〈雲龍圖〉等畫作亮相

嘉義市長黃敏惠（右5）感謝林玉山的家屬捐贈畫作。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立美術館今天舉辦「打開藝術之門」典藏捐贈感謝會，其中林玉山家屬就捐贈〈雲龍圖〉等3幅作品。代表捐贈的林玉山之子、故宮博物院前副院長林柏亭表示，父親生前最期待看到嘉義市有屬於自己的美術館，現在各地美術館相繼成立，嘉美館較晚成立、收藏作品也晚了好幾年，代表捐贈父親3件作品，希望豐富嘉美館典藏、讓嘉美館持續茁壯。

林玉山的兒女、孫女今出席典藏品捐贈感謝會，與林玉山3幅作品合影。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠、副市長林瑞彥等人今頒發感謝狀，感謝林柏亭、張六絃，李火炎、山口實、張瑞樑、張淑文等6位典藏品捐贈者，去年捐贈嘉美館林玉山，張義雄、朱芾亭、安西勘市、山口實、蕭進興、鄭建昌等藝術家11件作品。

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林玉山之子林柏亭代表捐贈給嘉美館的「雲龍圖」（右）今亮相。（記者王善嬿攝）

林柏亭表示，此次捐贈作品中，〈雲龍圖〉是父親贈送給他的畫作，另2件是後來發現的父親的作品；父親的作品中有龍的目前僅在嘉義市慈龍寺看得到，然而那是濕壁畫，嘉美館沒有收藏，此次捐贈給嘉美館典藏。

已故藝術家張義雄的外甥沈致正今代表出席感謝會，他說，二舅張義雄旅居日本、法國，早期創作多用強烈粗獷的黑色線條，後期考量大幅作品讓藏家收藏不易，於是多以零號畫紙創作小幅作品，讓喜愛藝術民眾也能收藏，去年4月他的表哥、張義雄之子張六絃返台捐贈二舅3幅〈無題〉畫作，預計下週自日本回台，與在台親友相聚。

已故台灣藝術嘉張義雄的外甥沈致正（右）今代表出席，左為張義雄的學生、藝術家林顯宗。（記者王善嬿攝）

嘉美館今回顧歷年受贈典藏作品，嘉義市長黃敏惠一度哽咽落淚，她說，嘉義之所以能成為畫都，是因為一代代藝術家、藏家的投入與傳承，讓這座城市擁有豐富文化資源；嘉美館從無到有，嘉義市雖然財政困難，走過艱難籌備期，感謝林玉山、張義雄等人畫作成為嘉美館典藏的起點，尤其林柏亭捐出父親送給他的畫，只為讓館藏更完整。

黃敏惠說，嘉義市面積僅60平方公里，但畫都的價值從來不在空間大小，而來自所有藝術前輩的努力，感謝每位藝術家、策展人、後代家屬無私奉獻，嘉美館將持續推動藝術典藏、展覽與研究，延續嘉義畫都的榮光。

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