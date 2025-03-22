「2025高雄獎」新世代創意對話 織就大南方永續藝術新章

《2025高雄獎》首獎由丘智偉（右1）、林弈軒（右2）、王仲平（左1）3人獲獎。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕〕「2025高雄獎」首獎由丘智偉、林弈軒、王仲平3人獲獎，另葉俊麟獲選「何創時書法篆刻類特別獎」，本屆新設獎項「聚和國際環境永續特別獎」由張君慈獲得。高雄市長陳其邁出席頒獎典禮時表示，高雄獎隨著時代更迭，不斷地創新與變革，呼應著高雄從工業城市逐步轉型為文化都會的歷程，期許「高雄獎」能夠成為新生代藝術家開展藝術生涯的重要里程碑，陪伴眾人在藝術的道路上邁開前行。

高美館代理館長林羿妏指出，「高雄獎」舉辦至今已有29年，是台灣當代藝術中的重要獎項之一，本屆特別將「優選獎」改為「評審特別獎」，並新增「聚和國際環境永續特別獎」，展現當代藝術與時俱進的時代意義，與此同時，「高雄獎」也持續秉持著前瞻性與開放性的精神，以反映當代社會面貌的作品，提供大眾多元思考與多重面向。

請繼續往下閱讀...

「2025高雄獎」共有376位藝術家報名參賽，其中，包含14位外籍藝術家，評審團召集人陳明惠指出，今年獲獎藝術家不論在創作媒材以及作品議題上的選取都相當多元，不論往內心探討呈現年輕世代對於生活的不安、對過去事物的懷舊，與對於自我認同的焦慮，更對外在社會環境、文化議題提出批判，不僅是當代藝術萬象爭艷的結晶，更對於眾人生活當下的生命與社會複雜性，以藝術提出精彩的觀察與再現。

首獎得主丘智偉、林弈軒、王仲平分別透過建築、繪畫、攝影等不同媒材，闡述當下的社會現象、空間記憶或影像本質。丘智偉的作品《河邊的巨大之物》，探討個人記憶與城市變遷的關聯，結合雕塑、影像，再現橋梁下的空間，讓觀眾得以重新思索日常中被忽視的巨大之物；林弈軒的《快樂核世界公司》以誇張繪畫回應社群時代的虛假表演，批判外在訊息的空洞與人們寄託的虛幻理想，在色彩與形式中尋找真實自我；王仲平的《平面的深度》，則透過攝影探索玻璃內外的視覺辯證，從窗外風景與反射的凝視中，細膩提問影像的本質。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法