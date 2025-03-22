台江文化季揭幕 18首原創曲譜出對土地的愛

台江老中青三代音樂素人，以藝術參與行動，發表18首原創新曲，為2025台江文化季揭開序曲。（台南社大台江分校提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕第16屆台江文化季登場，首場有夢音樂會「台江是彩色的」，由台江限定作曲班同學策畫、演唱，同時發表18首原創新曲，老中青三代素人音樂創作者，透過黑面琶鷺、山海圳紫楝樹、台江農村風情等元素創作，曲曲動聽感人，也為台江本土文化再添新色彩。

台江文化季以培育藝術社群及人才為願景，串聯台江有夢音樂會、兒童偶劇、多元劇場及戶外演出，並搭配在地社群及校園社團，在台江多個場域接力舉辦系列活動，成為台江年度藝術盛典。今年台江文化季由「台江是彩色的」音樂會於21日晚間揭開序幕，系列活動將持續到9月下旬。

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台江分校執行長吳茂成表示，「台江是彩色的」音樂會由台江音樂素人以藝術參與行動，發表18首新曲，包含以山海圳紫楝花開為景創作〈秋意上心頭〉、以黑面琶鷘為題的〈飛啊飛》、以台江農村風情創作〈風雨弄姑娘〉，更有關心台灣公民社會運動所作〈自主〉、〈世間情〉等。

音樂會最後，師生各自以生活物件為樂器，打擊演奏〈台江本事碕哩鏘〉，為2025年台江文化季系列活動揭開序曲。

創作〈秋意上心頭〉的楊淑瑤表示，這首新曲描寫春天騎著單車到山海圳看盛開的紫戀花，夏天陪伴台江國中小同學走文化路徑，秋天時到曾文溪堤岸看蘆葦花，冬天則是到台江田野撿果實。楊淑瑤說，這是台江四季風光，很高興能夠寫成歌，更要謝謝鄉親們來聽我們唱自己的歌。

創作〈世間情〉的鄭新讚也指出，很感謝老師熱心指導，自己才能譜出一首又一首對台江土地的愛，唱出一曲又一曲生命的故事，很感謝鄉親們共同聆聽這一場在地音樂會，期待明年再相會。

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