到蠟筆小新故鄉春日部找小新 還可以這樣玩

春天來到春日部市，除了找蠟筆小新，還可以到「藤花園」欣賞美麗的紫藤花。（埼玉縣物產觀光協會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本埼玉縣春日部市因《蠟筆小新》而廣為人知，近年來更憑藉獨特的觀光資源，成為旅遊熱點。粉絲必訪的「蠟筆小新電影樂園」、壯觀的防災工程「首都圈外郭放水路」，還有春季限定的紫藤花海與紫藤烏龍麵，讓東京近郊又多一處多樣的觀光景點。

提到春日部，最具代表性的角色非蠟筆小新莫屬。車站附近的「蠟筆小新呼風呼風喚雨布里在里電影樂園」，讓粉絲們能夠沉浸在小新的動畫世界中。館內分為4大區域：「電影展示區」展出歷年電影的經典海報、看板及相關道具，喚起粉絲滿滿回憶，還能與野原一家等大型公仔合影留念。商品專區則販售各式限定玩偶、文具與雜貨，可愛又搞笑的表情，讓人愛不釋手。還有「電影樂園拍貼機」，提供多款限定版的小新主題相框，讓粉絲們可以拍下專屬紀念照。場內更設有適合各年齡層的互動遊戲機，好友、親子同樂，共享美好時光。

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首都圈外郭放水路裡面有巨大立柱，營造出有如地下神殿般的神祕景觀。（埼玉縣物產觀光協會提供）

遊完樂園，來趟神祕探險吧！被譽為「地下神殿」的首都圈外郭放水路，其實是整個大東京的主要防災設施。這條深及地下22米、總長6.3公里，主要是用來首都圈在遇到颱風或暴雨時，可順勢透過水路排放至大海，減少淹水風險，堪稱保護東京的「地下堡壘」。這座壯觀的地下建築，聳立在空間裡的50多根巨大石型，營造出宛如希臘地下神殿的磅礴氣勢。神祕的色彩，加上壯觀的場景，吸引許多電視劇與廣告前來取景，成為近年來最熱門的祕境景點。現在也開放民眾申請參觀，共4個行程，透過工作人員的專業導覽及解說，走進地下殿堂，也了解這座龐大工程的運作方式。

紫藤烏龍麵採用埼玉產的天然食材製成，是春日部市當地的名物。（埼玉縣物產觀光協會提供）



日本的春天除了櫻花，晚春的紫藤同樣令人驚艷。春日部市的「藤花園」是關東著名紫藤景點，園內的「牛島大藤」已超過1200年歷史，被列為國家天然紀念物。紫藤棚的覆蓋面積廣及700平方公尺，每年4月中旬至5月初花開時，長達2公尺的串串藤花如紫瀑，隨風飄揚，散發淡淡清香，如夢似幻，吸引許多攝影愛好者與遊客慕名而來。園內佔地約2公頃，除了3棵巨藤，還種植不同品種與樹齡的紫藤花，每年期間限定開放（2025年4月12至5月4日）。每逢花開時，成片花海加上水池庭園景觀的襯托，園內處處散發著浪漫氣息，被譽為「世界第一美景」。除了欣賞壯麗的花海，更別錯過特色美食「紫藤烏龍麵」，柔美的粉紫色麵條，秘密在於以當地「綾紫芋」研磨成粉後，揉入當地產的小麥粉製成麵條，不但Q彈滑順，還散發著天然甘甜，宛如把春天的氣息一併吃下肚。

更多相關訊息詳詢蠟筆小新呼風呼風喚雨布里在里電影樂園官網、首都圏外郭放水路官網（須事前預約）、牛島之藤「藤花園」官網。

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