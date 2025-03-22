自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

到蠟筆小新故鄉春日部找小新 還可以這樣玩

2025/03/22 21:59

春天來到春日部市，除了找蠟筆小新，還可以到「藤花園」欣賞美麗的紫藤花。（埼玉縣物產觀光協會提供）春天來到春日部市，除了找蠟筆小新，還可以到「藤花園」欣賞美麗的紫藤花。（埼玉縣物產觀光協會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本埼玉縣春日部市因《蠟筆小新》而廣為人知，近年來更憑藉獨特的觀光資源，成為旅遊熱點。粉絲必訪的「蠟筆小新電影樂園」、壯觀的防災工程「首都圈外郭放水路」，還有春季限定的紫藤花海與紫藤烏龍麵，讓東京近郊又多一處多樣的觀光景點。

提到春日部，最具代表性的角色非蠟筆小新莫屬。車站附近的「蠟筆小新呼風呼風喚雨布里在里電影樂園」，讓粉絲們能夠沉浸在小新的動畫世界中。館內分為4大區域：「電影展示區」展出歷年電影的經典海報、看板及相關道具，喚起粉絲滿滿回憶，還能與野原一家等大型公仔合影留念。商品專區則販售各式限定玩偶、文具與雜貨，可愛又搞笑的表情，讓人愛不釋手。還有「電影樂園拍貼機」，提供多款限定版的小新主題相框，讓粉絲們可以拍下專屬紀念照。場內更設有適合各年齡層的互動遊戲機，好友、親子同樂，共享美好時光。

首都圈外郭放水路裡面有巨大立柱，營造出有如地下神殿般的神祕景觀。（埼玉縣物產觀光協會提供）首都圈外郭放水路裡面有巨大立柱，營造出有如地下神殿般的神祕景觀。（埼玉縣物產觀光協會提供）

遊完樂園，來趟神祕探險吧！被譽為「地下神殿」的首都圈外郭放水路，其實是整個大東京的主要防災設施。這條深及地下22米、總長6.3公里，主要是用來首都圈在遇到颱風或暴雨時，可順勢透過水路排放至大海，減少淹水風險，堪稱保護東京的「地下堡壘」。這座壯觀的地下建築，聳立在空間裡的50多根巨大石型，營造出宛如希臘地下神殿的磅礴氣勢。神祕的色彩，加上壯觀的場景，吸引許多電視劇與廣告前來取景，成為近年來最熱門的祕境景點。現在也開放民眾申請參觀，共4個行程，透過工作人員的專業導覽及解說，走進地下殿堂，也了解這座龐大工程的運作方式。

到蠟筆小新故鄉春日部找小新 還可以這樣玩紫藤烏龍麵採用埼玉產的天然食材製成，是春日部市當地的名物。（埼玉縣物產觀光協會提供）

日本的春天除了櫻花，晚春的紫藤同樣令人驚艷。春日部市的「藤花園」是關東著名紫藤景點，園內的「牛島大藤」已超過1200年歷史，被列為國家天然紀念物。紫藤棚的覆蓋面積廣及700平方公尺，每年4月中旬至5月初花開時，長達2公尺的串串藤花如紫瀑，隨風飄揚，散發淡淡清香，如夢似幻，吸引許多攝影愛好者與遊客慕名而來。園內佔地約2公頃，除了3棵巨藤，還種植不同品種與樹齡的紫藤花，每年期間限定開放（2025年4月12至5月4日）。每逢花開時，成片花海加上水池庭園景觀的襯托，園內處處散發著浪漫氣息，被譽為「世界第一美景」。除了欣賞壯麗的花海，更別錯過特色美食「紫藤烏龍麵」，柔美的粉紫色麵條，秘密在於以當地「綾紫芋」研磨成粉後，揉入當地產的小麥粉製成麵條，不但Q彈滑順，還散發著天然甘甜，宛如把春天的氣息一併吃下肚。

更多相關訊息詳詢蠟筆小新呼風呼風喚雨布里在里電影樂園官網、首都圏外郭放水路官網（須事前預約）、牛島之藤「藤花園」官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應