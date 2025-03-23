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吳濁流文學獎徵文起跑 總獎金150萬

2025/03/23 10:23

吳濁流是新竹縣知名的一代客家文豪，縣府多年來不僅長期舉辦「吳濁流文學獎」，也用如圖的吳濁流故居紀念這名文學家。（記者黃美珠攝）吳濁流是新竹縣知名的一代客家文豪，縣府多年來不僅長期舉辦「吳濁流文學獎」，也用如圖的吳濁流故居紀念這名文學家。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年度的吳濁流文學獎徵文比賽已經起跑了，總獎金150萬，競賽類別有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說以及客語詩5大類，有志者不分國籍和地域，今年7月15日之前投件即可。

新竹縣府多年來跟財團法人吳濁流文學獎基金會、財團法人新竹縣文化基金會攜手舉辦「吳濁流文學獎」提倡文學創作，也協助保存如圖的新埔吳濁流故居，以紀念這名客家一代文豪。（記者黃美珠攝）新竹縣府多年來跟財團法人吳濁流文學獎基金會、財團法人新竹縣文化基金會攜手舉辦「吳濁流文學獎」提倡文學創作，也協助保存如圖的新埔吳濁流故居，以紀念這名客家一代文豪。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科說，吳濁流身處出版業跟讀者市場還沒成熟的時代，一生斜槓有過教師、記者、翻譯、公會職員以及出版人等多種身分，但唯一不變的卻是堅持追尋文學創作的夢想，最後甚至捐出退休金來舉辦文學獎以激勵後進。

為延續其鼓勵文學創作的風氣，新竹縣政府文化局多年來一直跟財團法人吳濁流文學獎基金會、財團法人新竹縣文化基金會攜手舉辦「吳濁流文學獎」，也間接提升地方文藝氣息。

縣府文化局長朱淑敏說，去年吳濁流文學獎收件數705件，打破歷年紀錄，今年徵文主題依舊沒有設限，只要用繁體中文寫作者都可參加，不分國籍和居住地。前述的5大徵文類別將各取首獎1名、評審獎1名以及優選2名，各自可獲得獎金、獎牌以及得獎作品集10冊。

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