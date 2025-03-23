「動能文創｣涉違約超租拖款 港台逾70名創作家控訴：款項遲遲未到

香港繪師在臉書社群上發布事件經過懶人包，直指「動能文創」違約等情事。（翻攝自灼櫻臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕日前多位來自台灣與香港的插畫與漫畫創作者於臉書以及IG等社群指控「動能文創竹科門市」涉嫌違約，拖欠貨款與租金，導致包含Gs.灰階、杏。Xing、掌中小島、小瑚花、灼櫻......等逾70位創作者的權益受損。香港繪師灼櫻更於臉書發文表示，事發之後「對接人失聯、商品有售出沒匯款、貨物被隨意調走不做通知、創作者結算表作假、相議租約與實際不同、租約期間商品沒上架、門市超租｣等問題。

創作者小瑚花指出，門市擅自縮減並更換櫃位並未告知。（小瑚花提供）

據受害創作者表示，動能文創以品牌名義邀請創作者簽署合作合約，在新竹竹科高鐵門市及其他據點販售作品，並向創作者收取租金與銷售抽成。然而，創作者發現款項遲遲未撥付，聯繫窗口亦未能獲得回應，甚至發現部分作品被擅自移至不同店面販售，造成財務困擾。

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創作者「杏。Xing」受訪時指出，自2023年10月起，他與動能文創合作寄售作品，然而財務管理混亂，款項遲遲未結算，導致創作者需頻繁追討應收款項。例如，10月15日開始合作，但直至12月才收到11月的款項，且之後未再收到相關報表。此外，他表示，動能文創未依照約定擺放商品，部分作品遭移至不同區域，甚至發生租賃空間被超額出租的情況。3月撤櫃時，他發現部分商品數量與記錄不符，且未經通知即被轉移至淡水、桃園等據點。當他要求退租並追討款項時，窗口人員先後將責任推給不同管理人員，並未提供明確處理方案。此外，窗口人員多次承諾面對面清點貨物，卻多次缺席，甚至在創作者不知情的情況下夜間擅自搬運貨物，且也擅自超租櫃位，將原本簽約談妥的承租坪數，在事後擅自縮減，卻未告知，進一步加深創作者對經營方的疑慮。

香港繪師在臉書社群上發布事件經過懶人包，直指「動能文創」違約等情事。（翻攝自灼櫻臉書）

另一位創作者「掌中小島」受訪時則說明，動能文創未按照合約規範處理財務，導致創作者難以掌握實際銷售與收益。根據其合約內容，原定每月1日核對銷售數據，5日進行撥款，然而他自2024年10月簽約以來，直至2025年1月都未收到任何銷售數據或款項，後來詢問才得知付款日期被更改至當月25日，但依然未能履行承諾。此外，當創作者要求退款時，動能文創多次變更退款日期，從2月15日延至3月5日，最終至3月21日仍無音訊。更令創作者不安的是，動能文創向創作者收取15%的銷售抽成，然而據百貨公司業主確認，該門市並未達到需支付抽成的營業額標準，顯示該收費可能與百貨業者無關。此外，租金與款項皆匯入個人帳戶，而非公司帳戶，讓創作者對資金流向產生疑慮，進一步影響信任。

香港繪師在臉書社群上發布事件經過懶人包，直指「動能文創」違約等情事。（翻攝自灼櫻臉書）

多位創作者已聯合發聲，並整理相關財務與交易記錄，以尋求法律途徑解決問題。受影響的創作者呼籲業界提高警覺，並在合作前詳閱合約與確認公司登記資訊，以避免類似情況再次發生。

對此，「動能文創竹科門市」何姓店長表示，將會針對事件，預計於下禮拜公開發布聲明說明事件經過。

灼櫻臉書全文如下：

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