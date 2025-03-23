紙風車劇團7度抵澎 澎湖演藝廳前廣場座無虛席

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕紙風車文教基金會與財團法人RC文化藝術基金會去年共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，將卡車車身裝飾上繽紛色彩，並改裝成流動的舞台。這些藝術卡車能夠靈活深入台灣的大街小巷，目前已走遍168個鄉鎮，而澎湖成為離島的首次演出地點，這也是紙風車第7度抵澎。

藝術卡車抵澎昨（22）日在西嶼鄉公所（原赤馬國小）上演《武松打虎》。此場演出由中國信託慈善文教基金會主辦，屬於「點燃生命之火，台灣夢」系列，由西嶼外垵社區發展協會協辦。劇目改編自傳統故事，呈現出現代歌舞劇的形式，並強調「動物保育」、「信任」與「關懷」的核心價值。劇中超可愛的小老虎與膽小的武松，兩者間的互動不僅令人捧腹，還富有深刻的教育意涵。

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第2場今（23）日由澎湖縣政府補助演出《巫頂環遊世界》，地點在澎湖縣演藝廳前廣場，適合全家同樂的精采劇目。主訴由巫婆串聯4個有趣故事，包括改編自著作《牛蛙愛唱歌》，史上最爆笑的《起床號》，富有教育意義的《小芬小蓮海底歷險記》，以及現場互動的《熱情的深海魚大賽》。

澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會秘書長鄭嘉薇、文化局長陳鈺雲、社會處長周柏雅等人，都到場與民同樂，這場演出不僅為孩子們帶來歡樂，也將激發他們的創造力與想像力。

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