李遠台南宣講秀1物：文化人的聚寶盆，不是向在野黨要飯的碗

文化部長李遠今日隨「人民是頭家」政策宣講巡迴列車到台南，高喊文化人的聚寶盆，不是向在野黨要飯的碗。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕「人民是頭家」政策宣講今（23）日在台南登場，文化部長李遠為文化工作者發聲，高喊「我不是要飯的」，李遠說，在野黨說文化人是要飯的，所以大砍文化部的預算，其實，他們是要全體人民一起向在野黨要飯，「我現在要把要飯的碗，變成台灣文化的聚寶盆，聚集台灣所有珍貴的文化的聚寶盆。讓全世界看到台灣！」

「我是文化部長李遠，也是作家小野。我在台灣文化界工作了50年，但，我不是要飯的。」李遠指出，他所認識的台灣文化人，尤其是更年輕的一代，他們為了實現創作的理想，都還要兼差去做很多別的工作，像是送Uber、當家教等，剩下的時間他們就不停創作，「拍電影拍劇集、寫小說畫漫畫、做音樂做表演，還有美術視覺藝術充實我們大家的文化生活。政府從旁扶植這些文化產業有什麼不對？」

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李遠帶了一個很大的碗到現場說，「因為我需要足夠的預算」，文化部預算佔總預算不到1%。賴總統也承諾文化預算要逐年增加，今年也做到了，且在立法院教育文化委員會討論時只刪除2000萬，但到了大會卻遭到報復性删除。

李遠舉例，2天之後台南就要有一個國家級的美術館，許多台灣前輩藝術家的後代們已決定要把最珍貴的作品捐給台南國家美術館，「但是我們缺少足夠的保存空間來存放這些前輩藝術家的作品，於是今年編了1億元預算要把台南首府大學改造成可以保存這些作品的庫房，但是台北市的立委大筆一揮，1億元全部刪除。」李遠問：「台北市的立委憑什麼隨便刪除我們要保存藝術品的庫房呢？可見得他們是如何看輕台灣文化了。」

李遠進一步說明，未來財劃法實施，會再刪除73億，文化部要獎勵的影視、音樂、文學，以及要在緊急災害中搶救文化資產、文化幣的發放等，全部都會停擺。在野黨這些報復式、羞辱式的删除文化部預算，引起了台灣文化界的全面反彈，也顯示「台灣的文化人不是那麼容易被踐踏的」。

「賴總統曾經說，沒有主權就沒有國家，我想要告訴大家，最能夠突顯我們國家主權的，就是我們的文化，我們的思想。」李遠高舉聚集台灣所有珍貴的文化的聚寶盆高喊，「我們要讓全世界看到台灣的文化，看到台灣！」

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