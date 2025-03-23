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清朝謝恩奏摺大驚奇 雍正帝送這款水果讓為人臣者痛哭流涕

2025/03/23 23:38

雍正朝河南河北總兵官紀成斌的〈奏謝恩賞哈密瓜摺〉。（故宮提供）雍正朝河南河北總兵官紀成斌的〈奏謝恩賞哈密瓜摺〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕據說日本天皇三色草莓禮盒被譽為草莓界的愛馬仕，動輒上萬，且限量難買；跟近年漲不停的黃金相比，一組三色草莓約可換得黃金1錢。若做為送禮用，一般人會喜歡收到哪一種？價值判斷可能會跟「送禮的人與收禮的人」是誰很有關係，但草莓吃完之後「就沒有了」，心裡是否難免有點遺憾呢？

故宮新展「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」中，有許多「禮物」只能在圖書文獻中讀到，比如牛羊馬匹、御膳食物、藥錠補品，還有被做為貢品用的「哈密瓜」以及御花園鮮採直送的櫻桃，竟能讓收禮的臣子感動涕零，是怎麼回事呢？策展人書畫文獻處研究員兼科長許媛婷表示，透過文武官員上摺謝恩的第一手史料，可一窺清代皇帝恩威並施的賞賜制度，有時象徵的價值往往遠勝於禮品本身。

1734年李衛收到「御園櫻桃一簍」，而且是鮮嫩多汁的新鮮櫻桃，便在〈奏謝恩賜蘇合寶香一盒等物〉奏摺中，寫自己感動到痛哭流涕。（故宮提供）1734年李衛收到「御園櫻桃一簍」，而且是鮮嫩多汁的新鮮櫻桃，便在〈奏謝恩賜蘇合寶香一盒等物〉奏摺中，寫自己感動到痛哭流涕。（故宮提供）

比如雍正朝河南河北總兵官紀成斌的〈奏謝恩賞哈密瓜摺〉，可見紀成斌收到雍正帝賞賜來自新疆的哈密瓜，趕緊寫了奏摺謝恩，內容提到，為人臣者不僅郊外遠迎，還設香案、遙望皇城叩謝恩典，還不小心寫成「哈蜜瓜」，有人笑說，應該是很甜。

還有誇張的，雍正朝的直隸總督駐保定府李衛，收到蘇合香1盒與御園櫻桃一簍，不僅郊外遠迎，設香案、遙望皇城叩謝恩典，還在〈奏謝恩賜蘇合寶香一盒等物〉奏摺中表示，獲得奇香已是殊榮，而一個外臣竟能品賞到宮內的鮮美櫻桃，想到自己的愚鈍無修為卻獨蒙聖恩，真是「感深肺腑不禁涕零」。

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