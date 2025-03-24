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清代天子禮物「戴」動時尚 故宮郎世寧名畫加3物後秒懂

2025/03/24 00:40

展場燈箱設計讓院藏〈清郎世寧畫阿玉錫持矛盪寇圖〉畫中人物戴上本次展件的翠玉扳指、火鐮荷包展件，讓觀眾具體想像天子的禮物。（故宮提供）展場燈箱設計讓院藏〈清郎世寧畫阿玉錫持矛盪寇圖〉畫中人物戴上本次展件的翠玉扳指、火鐮荷包展件，讓觀眾具體想像天子的禮物。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮推出新展「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」，策展人書畫文獻處研究員兼科長許媛婷表示，清代皇帝恩威並施的賞賜制度，從皇帝賜字、書籍紙硯、荷包摺扇、緞匹帽袍，甚至玉扳指、瓷瓶、鼻煙壺，乃至銀兩、銀錁（金銀鑄成的小錠）等，可說琳琅滿目，還有加官晉爵、加銜賜號及追封誥命等，象徵榮譽與地位。

清 玉喜字扳指。（故宮提供）清 玉喜字扳指。（故宮提供）

展覽精選皇帝賞賜的珍貴物件，從官帽裝飾的頂戴、湖綠釉翎管、粉彩瓷翎管，到清代滿族勇士隨身攜帶的火鐮荷包等。收到天子的禮物，除可擺在家裡並據以傳家，有些也可以隨身攜帶增顯榮耀，但比如「扳指」是何時使用？火鐮荷包該怎麼攜帶？

清 火鐮荷包。（故宮提供）清 火鐮荷包。（故宮提供）

故宮特別於展場設燈箱，展示院藏〈清郎世寧畫阿玉錫持矛盪寇圖〉，畫中阿玉錫頭戴孔雀翎暖帽， 身著箭衣， 背掛火槍， 腰繫箭囊， 左手執韁， 右手緊握腋下長矛。策展人將此次幾款特殊展件合成到阿玉錫身上，讓觀眾具體想像這些物品在當時的佩戴與使用方式，細看秒懂。

清 康熙朝 銅胎畫琺瑯雙蝶鼻煙壺。（故宮提供）清 康熙朝 銅胎畫琺瑯雙蝶鼻煙壺。（故宮提供）

其中，套在大姆指的指環，在古代稱為韘（ㄕㄜˋ），又稱作扳指，是射箭時用來保護手指不被弓弦劃傷，除有不忘滿族騎射傳統的意涵，在乾隆皇帝積極推廣與賞賜下，也帶動清代皇室貴族與官員配戴扳指的流行風潮。火鎌為古時取火用具，與火石相擊可生火花，平時收於刺繡荷包中，就叫〈火鐮荷包〉。至於有通嚏之效的鼻煙壺，深受清代皇帝喜愛，可是宮廷與王公貴族間的時尚小物。

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