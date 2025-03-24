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藝次元～王瑋名數位藝術個展 展現數位奇幻藝術

2025/03/24 14:21

弘光科大校長蘇弘毅（左）參觀多遊系助理教授王瑋名（右）個展。（弘光科大提供）弘光科大校長蘇弘毅（左）參觀多遊系助理教授王瑋名（右）個展。（弘光科大提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「藝次元～王瑋名數位藝術個展」即日起至4月6日在港區藝術中心展出。弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名，從水墨平面繪畫進入數位藝術創作，作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多項世界數位創作大獎。王瑋名說，數位科技愈發達，信仰依舊存在人心，更加激發他思考藝術創作的新維度。

王瑋名的作品「檑枷」，曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多項國際獎項的肯定。（弘光科大提供）王瑋名的作品「檑枷」，曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多項國際獎項的肯定。（弘光科大提供）

王瑋名的父親是水墨大師王雙寬，去逝近十年，由於家學淵源，王瑋名原本的創作也以水墨為主，父親過世對他產生很大影響，促使他思索嘗試多元素材創作，從平面繪畫進入數位藝術，題材也以生老病死為主，深深感受到當數位科技愈發達，信仰依舊存在，觸發他更加去思考藝術的另一維度，運用水墨繪畫底蘊進行數位創作。

王瑋名作品「藝次元」，新穎奇幻奪目。（弘光科大提供）王瑋名作品「藝次元」，新穎奇幻奪目。（弘光科大提供）

這次個展主題「藝次元」即在表達藝術的不同維度，有別傳統藝術油畫、水墨等平面視覺藝術，作品新穎奇幻奪目，展出王瑋名近年數位藝術創作作品，包含VR、數位影像、3D動畫、數位3D木雕及AI數位作品，其中，AI作品有5件，全經過電腦後製重繪處理，希望給觀者一個未來藝術創作的運用與沈思，全方位探討與解析數位藝術未來的發展面向。

「藝次元」作品以VR虛擬實境創作，天馬結合晶片，神獸結合青花瓷，甚至阿嬤的紅花布、西方神聖雕像也入畫，引領觀者思索未來的機器人似乎可能主宰人類的未來，人類該擁有及保存什麼，才得以安身立命。

王瑋名的數位影像藝術創作近年屢獲國際藝術大獎，作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎、倫敦London Movie Awards實驗片金獎、2023巴黎Paris Film Awards Certificate動畫片銀獎、2023倫羅倫斯電影節實驗片銀獎，獲獎無數。

王瑋名指出，「檑枷」的創作發想來自於古代，檑為攻城牆時，由城上投下的橫木，城門內鎖門的大橫木也叫檑枷，引申代表矛盾。他觀察人的成長往往會歷經思考、見山是山、產生矛盾、見山非山、向大師致敬學習，最後見山又是山的6個階段，作品「檑枷」就是以這6段成長的歷程去創作的3D動畫。

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