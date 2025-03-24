竹縣世界閱讀日3/29起跑 首創AI縣長領軍勇闖閱讀海

新竹縣今年的世界閱讀日活動以「出發吧！大冒險家」為名，首創AI縣長領軍勇闖閱讀海，今天由副縣長陳見賢（持險字者）領軍啟動宣傳。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年的世界閱讀日活動結合AI科技將在週六（29日）起跑，到5月10日前，透過縣內14個公共圖書館和6家書店，將有63場次的相關活動可以參加，首度和中華電信合作打造的AI縣長還將和新竹縣Hami書城的AI店長經由導讀、對話，讓全縣讀者體驗AI智慧科技的創新閱讀感受。

合興車站所在的內灣線也是今年新竹縣走讀活動的重點。（記者黃美珠攝）

新竹縣今年的世界閱讀日系列活動以「出發吧！大冒險家」為名，今天由副縣長陳見賢偕同中華電信總經理陳煥興、五峰鄉長秋維書以及多名縣議員共同啟動。

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跳上火車就能抵達竹東漫遊。（記者黃美珠攝）

陳見賢說，新竹縣今年的世界閱讀日活動首度推出AI閱讀體驗，這是跟中華電信合作，攜手Hami書城打造AI縣長分身出任閱讀大使，並跟Hami書城的AI店長對談和導讀。

新竹縣新豐紅樹林就是大自然給人們盡情暢讀的生態書。（記者黃美珠攝）

他說，新竹縣借書率是全國第1名，全縣的藏書量目前也超過112萬冊，且仍努力擴充當中。去年8月起，新竹縣Hami書城開放不限場域都能閱讀，縣內讀者無論身在何處，只要登入Hami書城，找到「限時下載專區」就可飽覽各類好書。

新竹縣新豐紅樹林就是大自然給人們盡情暢讀的生態書。（記者黃美珠攝）

在這次的世界閱讀日活動中，鄉親只要在Hami書城，用新竹縣公共圖書館帳號、密碼登入，就可以在「限時下載專區」閱讀到由縣長楊文科所推薦的3本電子好書。

新竹縣世界閱讀日在縣府文化局內的圖書館每月都有主題書展。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，今年的世界閱讀日活動，除了在該局圖書館每月會有主題書展搭配說故事活動，且因應這次系列活動以冒險與挑戰極限精神為題，也將邀請超馬選手林義傑、自行車好手邱敏杰分享他們各自的生命冒險故事。

新竹縣今年世界閱讀日系列活動中的走讀竹北東海窟及其周邊美麗的田野景致。（記者黃美珠攝）

活動期間除了音樂會、行動書車下鄉巡迴送書香，今年也安排4個走讀遊程，分別是用自行車暢遊竹北東海窟、乘著鐵道入橫山慢步、走讀新豐紅樹林、以及漫遊竹東。

朱淑敏說，前述活動不是有集章挑戰拿限量好禮，就是完成線上閱讀任務就可參加抽獎，都很有趣。

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