自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗縣獲日本兒童畫展11件特優 鍾東錦肯定學生用藝術說故事

2025/03/24 14:42

苗栗縣長鍾東錦（左4）表揚竹南國小5名獲特優獎的學生。（記者張勳騰攝）苗栗縣長鍾東錦（左4）表揚竹南國小5名獲特優獎的學生。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕每年3月25日是美術節，苗栗縣國中小學子參加日本第55回世界兒童畫展，有30件作品獲獎，其中11件榮獲特優殊榮、19件獲得優選，苗栗縣長鍾東錦今（24）日接見表揚獲特優學生，大讚是苗栗之光，他也鼓勵學生永遠懷抱對藝術的執著與熱情，持續不斷自我精進，勇敢追夢。

獲特優的得獎學生與作品。（記者張勳騰攝）獲特優的得獎學生與作品。（記者張勳騰攝）

僑育國小3年級的湯凱睿，今天代表得獎學生分享創作理念，他以鮮豔的色彩和熱鬧的街景，畫出一幅超有味道的作品《玉米好好吃》，他全程用客語介紹；鍾東錦肯定湯凱睿的客家話說的道地、流利，也呼籲家長多用客家話跟孩子溝通，讓客家話永續傳承。

苗栗市僑育國小3年級的湯凱睿，代表得獎學生說明他的創作《玉米好好吃》，他全程以客家話介紹，獲縣長鍾東錦的肯定。（記者張勳騰攝）苗栗市僑育國小3年級的湯凱睿，代表得獎學生說明他的創作《玉米好好吃》，他全程以客家話介紹，獲縣長鍾東錦的肯定。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，此次得獎的每一幅作品，不只是單純的繪畫表現，而是孩子們展創意，用藝術說出的故事，這不僅是對學生潛能與才華的肯定，是苗栗縣的驕傲，更是縣府大力支持和積極推動多元才藝教育，以及各級學校與教師在藝術教育上認真耕耘的成果展現。

日本第55回世界兒童畫展總共分為國中組、國小1-6年級各年級組以及幼兒園組等8個競賽組別。苗縣共11件作品榮獲特優，包括縣立興華高中國中部學生黃安頡、竹南山佳國小鄭羽媗、通霄鎮圳頭國小羅子瀚、羅祐桉、竹南國小陳以潔、鄭育丞、張芷綺、羅雅楠、林洛微、苗栗市僑育國小湯凱睿，苑裡國小康唯筠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應