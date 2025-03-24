苗縣獲日本兒童畫展11件特優 鍾東錦肯定學生用藝術說故事

苗栗縣長鍾東錦（左4）表揚竹南國小5名獲特優獎的學生。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕每年3月25日是美術節，苗栗縣國中小學子參加日本第55回世界兒童畫展，有30件作品獲獎，其中11件榮獲特優殊榮、19件獲得優選，苗栗縣長鍾東錦今（24）日接見表揚獲特優學生，大讚是苗栗之光，他也鼓勵學生永遠懷抱對藝術的執著與熱情，持續不斷自我精進，勇敢追夢。

獲特優的得獎學生與作品。（記者張勳騰攝）

僑育國小3年級的湯凱睿，今天代表得獎學生分享創作理念，他以鮮豔的色彩和熱鬧的街景，畫出一幅超有味道的作品《玉米好好吃》，他全程用客語介紹；鍾東錦肯定湯凱睿的客家話說的道地、流利，也呼籲家長多用客家話跟孩子溝通，讓客家話永續傳承。

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苗栗市僑育國小3年級的湯凱睿，代表得獎學生說明他的創作《玉米好好吃》，他全程以客家話介紹，獲縣長鍾東錦的肯定。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，此次得獎的每一幅作品，不只是單純的繪畫表現，而是孩子們展創意，用藝術說出的故事，這不僅是對學生潛能與才華的肯定，是苗栗縣的驕傲，更是縣府大力支持和積極推動多元才藝教育，以及各級學校與教師在藝術教育上認真耕耘的成果展現。

日本第55回世界兒童畫展總共分為國中組、國小1-6年級各年級組以及幼兒園組等8個競賽組別。苗縣共11件作品榮獲特優，包括縣立興華高中國中部學生黃安頡、竹南山佳國小鄭羽媗、通霄鎮圳頭國小羅子瀚、羅祐桉、竹南國小陳以潔、鄭育丞、張芷綺、羅雅楠、林洛微、苗栗市僑育國小湯凱睿，苑裡國小康唯筠。

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