南崁兒童藝術村6週年 館慶系列活動4/3登場

南崁兒童藝術村6週年，館慶系列活動將於4月3日登場。（桃市府文化局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前身為內政部北區兒童之家宿舍群的「南崁兒童藝術村」，經修復活化後開館將滿6年，桃市府文化局表示，園區將於4月3日舉辦6週年館慶系列活動，將有市集、聯展、繪本演出、兒童職業變裝大賽等。

南崁兒童藝術村館慶，園區翻滾草原「小南友市集」將設置親子舊物、文創、美食等眾多攤位。（桃市府文化局提供）

南崁兒藝村位於蘆竹區吉林路，市府於2015年公告指定登錄為古蹟與歷史建築，2019年修復活化後開館，委託人文國際股份有限公司，以「親子、藝術、學習、美食」為主題營運管理，文化局表示，6週年慶系列活動將於4月3日上午11點起開始，園區翻滾草原「小南友市集」設置親子舊物、文創、美食等眾多攤位，園區內還有街頭藝人表演與「陶拙之韻」陳景富、林恩綾陶藝聯展，以及「愛買搞食」輕食料理、「悠由手作」精緻點心，親子可趁連假期間到兒藝村共度快樂時光。

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南崁兒童藝術村6週年館慶系列活動，將有市集、聯展、繪本演出、兒童職業變裝大賽等。（桃市府文化局提供）

文化局表示，館慶也邀請蕃茄樹繪本館推出繪本互動演出「牛爬樹，真的嗎」，將以互動有趣的表演方式搭配兒童律動，為尋找夢想路上的小朋友們裝上勇氣的翅膀，參與活動的小朋友均可免費搭乘兒藝村超人氣萌寶小火車1次。

南崁兒童藝術村6週年館慶活動將邀請蕃茄樹繪本館推出繪本互動演出。（桃市府文化局提供）

此外，今年創意發想活動「我的未來不是夢 兒童職業變裝大賽」走秀發表會，參賽的孩子們可根據自己的興趣裝扮服裝，與家長一同發揮巧手創意，讓孩子們展示才藝與個性，挖掘對未來的無限想像與目標，透過走秀過程大膽秀出自己的夢想，今年活動將透過預先網路票選、集氣宣傳，讓孩子們為自己拉票，獲得好成績，館慶活動詳情可至兒藝村官網或臉書粉絲頁，或是致電03-222-2277查詢。

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