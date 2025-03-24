自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

國家文藝獎得主布拉瑞揚攜金曲歌后阿爆推以排灣文化出發的「我．我們」二部曲

2025/03/24 19:25

國家文藝獎主布拉瑞揚（右2）攜金曲歌后阿爆（右3）推出「我．我們」二部曲。（記者蘇孟娟攝）國家文藝獎主布拉瑞揚（右2）攜金曲歌后阿爆（右3）推出「我．我們」二部曲。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國家文藝獎主布拉瑞揚‧帕格勒法攜金曲歌后阿爆及視覺藝術家磊勒丹，推出「我．我們」二部曲，排灣族編舞家布拉瑞揚以排灣文化規劃三部曲，展現排灣族人的生命旅程，二部曲描繪壯年階段，以雙人舞編排展現壯年世代的沈穩豐厚，搭配原住民歌手歌聲展現舞者動態，3月28至30日將在歌劇院演出3場。

布拉瑞揚以原住民文化探源採掘，陸續創作搭配布農族生活傳統歌的《路吶》、融入阿美族成年禮精神的《沒有害怕太陽和下雨》、以泰雅族織布聲為召喚的《己力渡路》；布拉瑞揚說，進入50歲之後，第一次想到生命無常，擔心再不做排灣的作品，以後可能沒機會，他找了很有才華的阿爆和磊勒丹一起，呈現排灣人生階段的三部曲，《我・我們》是他首度面對自身排灣文化規劃三部曲，從年輕時期pulima（手巧的人），邁向puqulu（智慧的腦），而年長者則回歸本源，從puvarung（心）出發。

布拉瑞揚說，第二部曲講述壯年階段，一切都從腦、從心智出發，大概35歲到55歲，也就是他現在的年紀，置身中間，是維持平衡的重要力量；他說，舞團成立以來多半是從個人出發，這是第一次有雙人舞；雙人舞最重要是要跟別人產生關係，對舞者們來說是新的嘗試。

「我．我們」二部曲音樂中加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi吟唱。（（記者蘇孟娟攝）「我．我們」二部曲音樂中加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi吟唱。（（記者蘇孟娟攝）

協助呈現音樂的阿爆說，第一部曲很張揚奔放，快速的節奏、刺激的LED燈光，到第二部曲進入壯年，帶有點矛盾、和緩、力不從心但又很想欲力振作的氛圍，音樂中加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi吟唱，開場的歌曲講述排灣族誕生的故事，最後則是以年紀最接近puqulu的舞者嘟嘟（孔柏元）講述心境獨白結尾，演出中邀請取樣採集聲響設計林志龍，為舞者建立專屬的「音效」，多種五花八門的聲響都細膩地編織進音樂裡。

舞台設計王孟超設計了一大片蓋滿舞台的布，隨著8個吊點升降，如同山巒高低起伏，布面上有影像設計徐逸君轉化磊勒丹精心繪製的圖像，磊勒丹以古拙筆法繪製的人身形，表達身體的協調，在一個圓形裡放入兩個腦袋象徵平衡，用4個方形圖騰和向上飄的狼煙，象徵用腦的睿智。

布拉瑞揚指出，作品是集結了眾人的「puqulu」，也希望觀眾能把腦袋放空，開放更大的想像，從《我・我們》第二部曲去找尋屬於自己的連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應