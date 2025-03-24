國家文藝獎得主布拉瑞揚攜金曲歌后阿爆推以排灣文化出發的「我．我們」二部曲

國家文藝獎主布拉瑞揚（右2）攜金曲歌后阿爆（右3）推出「我．我們」二部曲。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國家文藝獎主布拉瑞揚‧帕格勒法攜金曲歌后阿爆及視覺藝術家磊勒丹，推出「我．我們」二部曲，排灣族編舞家布拉瑞揚以排灣文化規劃三部曲，展現排灣族人的生命旅程，二部曲描繪壯年階段，以雙人舞編排展現壯年世代的沈穩豐厚，搭配原住民歌手歌聲展現舞者動態，3月28至30日將在歌劇院演出3場。

布拉瑞揚以原住民文化探源採掘，陸續創作搭配布農族生活傳統歌的《路吶》、融入阿美族成年禮精神的《沒有害怕太陽和下雨》、以泰雅族織布聲為召喚的《己力渡路》；布拉瑞揚說，進入50歲之後，第一次想到生命無常，擔心再不做排灣的作品，以後可能沒機會，他找了很有才華的阿爆和磊勒丹一起，呈現排灣人生階段的三部曲，《我・我們》是他首度面對自身排灣文化規劃三部曲，從年輕時期pulima（手巧的人），邁向puqulu（智慧的腦），而年長者則回歸本源，從puvarung（心）出發。

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布拉瑞揚說，第二部曲講述壯年階段，一切都從腦、從心智出發，大概35歲到55歲，也就是他現在的年紀，置身中間，是維持平衡的重要力量；他說，舞團成立以來多半是從個人出發，這是第一次有雙人舞；雙人舞最重要是要跟別人產生關係，對舞者們來說是新的嘗試。

「我．我們」二部曲音樂中加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi吟唱。（（記者蘇孟娟攝）

協助呈現音樂的阿爆說，第一部曲很張揚奔放，快速的節奏、刺激的LED燈光，到第二部曲進入壯年，帶有點矛盾、和緩、力不從心但又很想欲力振作的氛圍，音樂中加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi吟唱，開場的歌曲講述排灣族誕生的故事，最後則是以年紀最接近puqulu的舞者嘟嘟（孔柏元）講述心境獨白結尾，演出中邀請取樣採集聲響設計林志龍，為舞者建立專屬的「音效」，多種五花八門的聲響都細膩地編織進音樂裡。

舞台設計王孟超設計了一大片蓋滿舞台的布，隨著8個吊點升降，如同山巒高低起伏，布面上有影像設計徐逸君轉化磊勒丹精心繪製的圖像，磊勒丹以古拙筆法繪製的人身形，表達身體的協調，在一個圓形裡放入兩個腦袋象徵平衡，用4個方形圖騰和向上飄的狼煙，象徵用腦的睿智。

布拉瑞揚指出，作品是集結了眾人的「puqulu」，也希望觀眾能把腦袋放空，開放更大的想像，從《我・我們》第二部曲去找尋屬於自己的連結。

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