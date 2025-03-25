在台灣生活的外籍配偶 栖來光看中配亞亞提2點思考

栖來光（右2）去年12月在台北為日本友人導覽陳澄波特展。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕中配網紅「亞亞」因鼓吹武統遭移民署廢止居留許可，並限期今（25）日離境，但亞亞卻指控政府迫害中配，宣稱將「不會自動走」。對此，曾在藍白聯手濫刪中央政府總預算時，為文化部發聲的日本旅台作家栖來光，今日在臉書貼文，以「在台灣生活的外籍配偶」提出自己的想法。

身為一位與台灣人結婚、在台灣生活的日本籍配偶，栖來光曾經深入研究外籍配偶在台灣爭取權利的歷程，並撰寫相關報導，「瞭解這段歷史，我深刻體會到，今天我們所擁有的權利，是過去許多前輩努力爭取來的成果，並非天經地義。」

請繼續往下閱讀...

栖來光指出，這些規範也當然關係到中國籍配偶在台灣的法律地位。中國、香港、澳門等地的條件不盡相同，但都有其制度依據。「而我與亞亞最大的不同在於，我是來自日本，她則來自中國。」

基於此，栖來光提出兩點思考：

第一，「在台灣，我必須思考自己的言行是否會給其他在台外籍配偶帶來困擾，甚至是否會影響台灣人對日本人的印象。無論我是否願意，這樣的責任是自然存在的，也是一種回報前輩努力、維護現有權益的方式。」

第二，日本曾在歷史上殖民台灣，造成台灣人民的痛苦，但在今天，雙方致力於建立友好未來，日台之間並無任何「戰爭狀態」。然而，中國與台灣的情況不同。自1949年以來，雙方事實上處於戰爭狀態。中國多次公開宣稱將以武力統一台灣，近期也不斷透過軍演、切斷海底電纜、威脅藝人等手段，展現其敵意與壓迫。

「面對這樣的背景，若有人說台灣正在失去言論自由，我認為是不正確的。亞亞與其他網紅雖被撤銷居留權，但移民署並未禁止她們入境。」栖來光以自己為例做出對比，栖來光認為自己曾在日本公開撰寫支持台灣主權的文章，如今也在台灣自由地表達意見，「因此我不認為將來能進入中國」，這正是台灣做為一個自由民主國家的證明。

栖來光全文詳見臉書連結（https://www.facebook.com/share/1AGPpsWGJp/），貼文最後，栖來光仍不忘為文化部喊話：「雖然我來自日本，但我的孩子是台灣人，我是台灣人的母親。為了下一代台灣人，我反對削減文化預算，並支持小野文化部長的發言。」

栖來光臉書貼文。（翻攝自栖來光臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法