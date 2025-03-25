竹北活動不斷！陌上花開後交棒 2025竹北兒童藝術節登場

竹北市的小市民們夜間出門在水圳森林公 元跟可愛小提燈同框打卡後，馬上就要在同一現場歡樂過兒童藝術節。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市活動一波又一波，如同「竹北東西軍」般，由竹北東區、西區輪流「鬧熱」。繼上週末在西區的陌上花開謝幕後，東區水圳森林公園在4月4日和5日將接手迎來「2025竹北兒童藝術節」，市長鄭朝方這次規畫用「街頭藝術」為題，讓小市民們自由揮灑創意，探索街頭藝術的魅力。

卸下了竹北光節的璀璨，竹北東區的水圳森林公園4月迎接兒童節，將改在白天舉辦2天的兒童藝術節活動。（記者黃美珠攝）

鄭朝方說，公所想把竹北打造成幸福兒童城市，讓美學跟運動一起扎根。今年兒童節，公所繼送出姆指琴與直笛，再用街頭藝術的構想規畫舉辦兒童藝術節。

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屆時活動現場會有：「噴射吧！恣意塗鴉」、「潑灑吧！自由彩繪」、「翻轉吧！滑板體驗」、「攀樹吧！勇敢的冒險家」、「創造吧！城市建設王」、「跳躍吧！跳床翻騰」、「旋轉吧！咖啡杯」7大主題體驗區，給孩子們沉浸式的體驗，培養創造力與挑戰精神。

竹北陌上開花季活動剛結束，交棒回竹北東區，將在4月的第1個週末回到水圳森林公園舉辦兒童藝術節活動。（記者黃美珠攝）

活動期間同步上場的表演，他邀請世界級街舞大師B-boy Quake孫振大展舞姿。鄭朝方說，孫振曾是2024 Outbreak Europe的世界冠軍，並代表台灣參加過奧運霹靂舞項目，讓全球見證台灣街舞的實力。

另也請來溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶登台獻技，屆時楊元慶將以極致的技巧，展現溜溜球的無限可能，讓大小朋友一起感受這個掌上乾坤的奧妙。

此外兒童藝術節現場，只要參加體驗、且打卡、分享的小朋友就能累積點數，進而有機會兌換到限量版的溜溜球1顆。

至於塗鴉創作、潑畫藝術、城市建設王、攀樹體驗等體驗活動，竹北市民還享有保障名額的小確幸，且將在週四（27日）中午正式開放網路報名。

新竹縣竹北市長鄭朝方（左）、市代會主席林啟賢（右）手拿溜溜球，邀請親子們4月4日、5日一起參加竹北兒童藝術節。（竹北市公所提供）

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