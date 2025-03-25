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歡慶飛台58週年 新加坡航空推出5重超值優惠

2025/03/25 13:25

新加坡航空歡慶在台灣營運58週年，即日起推出5重超值優惠。（新加坡航空提供）新加坡航空歡慶在台灣營運58週年，即日起推出5重超值優惠。（新加坡航空提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕新加坡航空（新航）歡慶在台灣營運58週年，特別推出5重超值優惠，自2025年3月24日至4月13日前，於新航官網訂購新航機票，飛往新航集團全球航點，最高可享票價8折優惠。新航集團獎勵計劃KrisFlyer會員還有專屬折扣和紅利哩程等多項好禮，購票可參加抽獎，有機會贏得「新航台北往返新加坡商務艙雙人來回機票」。

新加坡航空空服員致力提供遊客舒適的空中之旅。（新加坡航空提供）新加坡航空空服員致力提供遊客舒適的空中之旅。（新加坡航空提供）

新航表示，台灣一直是新航集團的重要市場之一，自1967年4月1日開啟新加坡與台北的飛航服務開始，58年來新航始終致力於提供安全、舒適與高品質的飛行體驗，並不斷創新，為旅客打造更便捷的航班選擇與提供世界級的服務。針對飛台58週年慶涵蓋5大優惠活動：第1重，超值特惠票價最高8折，前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價9,328元起；台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球熱門航點，例如東南亞、馬爾地夫、澳洲及歐洲等，都有優惠票價。

第2重優惠，KrisFlyer會員於2025年3月24至31日購票、且於4月1日至10月31日之間完成旅程，享額外50%紅利好哩。還未加入KrisFlyer會員的旅客，即日起至2025年3月31日，使用優惠碼「KF10M 」註冊成為會員，即可獲得新會員紅利哩程1,000哩。

第3重是KrisFlyer會員於活動期間，於新航官網與行動App，以信用卡全額付款訂購自台灣出發的新航機票，並於2025年4月1日至12月31日間完成旅程，每張成人機票即可享有之1次中獎機會。於2025年4月15日前登錄即可參加幸運抽獎活動，有機會贏得「新航台北往返新加坡商務艙雙人來回機票」。

歡慶飛台58週年 新加坡航空推出5重超值優惠新加坡航空超值特惠票價最高8折，圖為新航B787-10夢幻客機。（新加坡航空提供）

第4重，活動期間KrisFlyer會員輸入優惠碼「SQTWCTBC」，並以台灣發行之中國信託信用卡支付機票全額費用，訂購東南亞、西亞、澳洲與歐洲之指定熱門航點機票，再享最高9折。

第5重，即日起至2025年12月31日，新航旅客以訂位代號在Pelago預訂旅遊體驗可享9折優惠，最高可折新幣150元。KrisFlyer會員每消費新幣1元可獲得KrisFlyer哩程3哩。更多相關優惠票價與活動內容，詳詢新航官網singaporeair.com。

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