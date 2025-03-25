國美館鎮館之寶林玉山〈蓮池〉指定國寶10週年 推聯名瓷器

國美館長陳貺怡（右）與林玉山之子林柏亭揭〈蓮池〉國寶10週年聯名瓷器。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕收藏在國立台灣美術館的林玉山作品〈蓮池〉，2015年經文化部指定為「國寶」，也是台灣近代繪畫第一件國寶級畫作，國立台灣美術館為紀念林玉山〈蓮池〉國寶指定10週年，在3月25日美術節這天，推出「蓮池」國寶10周年紀念聯名瓷器，讓藝術品加值應用，更盼藉藝術即生活，助民眾認識台灣美術史的重要作品。

國美館指出，林玉山的畫作〈蓮池〉描繪嘉義市北郊牛稠山大蓮池的景緻，以細膩筆觸捕捉晨曦映照下的金色蓮池，作品呈現寧靜優雅氛圍，1930年獲得第4回「台灣美術展覽會」特選第1名及台展賞；2015年更獲文化部指定為國寶，目前收藏在國美館，也是國美館知名鎮館之寶。

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有鑑於〈蓮池〉被指定國寶10週年，國美館攜手業界打造〈蓮池〉紀念聯名瓷器，共設計6款瓷器杯盤組，今首亮相。

國美館鎮館之寶〈蓮池〉指定國寶10周年，推出聯名瓷器讓藝術加值應用。（記者蘇孟娟攝）

國美館館長陳貺怡指出，國美館肩負傳承台灣美術史的重要任務近37年，持續思考如何讓民眾認識台灣前輩畫家及台灣美術史，藉由紀念林玉山畫作〈蓮池〉指定國寶10週年，特地與在地瓷器品牌合作，推出〈蓮池〉聯名瓷器，讓藝術貼近生活下有更多人能因此認識國寶藝術之美及台灣美術作品。

國美館鎮館之寶〈蓮池〉指定國寶10週年，推出聯名瓷器讓藝術加值應用。（記者蘇孟娟攝）

林玉山之子、故宮前副院長林柏亭說，當年父親創作〈蓮池〉時，因蓮池的土是紅土，為表達陽光照射下呈現的獨特閃耀池水色澤，構思許久，最後融入黃金入畫，展現池水閃耀感，聯名瓷器也有融入黃金製作，巧妙呼應父親當時創作想法，他樂見父親的作品以不同型式呈現，助藝術文化更推廣。

國美館鎮館之寶〈蓮池〉指定國寶10週年，推出聯名瓷器讓藝術加值應用。（記者蘇孟娟攝）

國美館指出，6組瓷器杯盤組以不同色彩及畫作佈局多元呈現〈蓮池〉之美，價位從980元的「荷顏悅色」馬克杯到3,280元的「金玉荷鳴」杯盤組等6款，將在國美館藝術商店等據點上架，即日起到4月25日，購買「荷顏悅色」馬克杯，還能免費享用一杯咖啡。

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