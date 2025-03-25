在茶香中薰染南洋風情 台北士林萬麗酒店TEA LAB推「茗香漫遊」雙人下午茶

台北士林萬麗酒店「茗香漫遊」雙人下午茶套餐，結合南洋風味餐點與TWG Tea經典茶款。（台北士林萬麗酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春日暖陽下的士林官邸公園，繁花盛開，景致怡人，鄰近的台北士林萬麗酒店，值此春光明媚之際，推出全新「茗香漫遊」下午茶套餐，以南洋風味為主題，包含5款人氣鹹點、6款特色甜點，並搭配世界奢華茶葉品牌TWG Tea經典茶款，有散發醇厚杏子香的春摘茶「皇家大吉嶺」、充滿漿果、茴香與焦糖悠長餘韻的「1837紅茶」、口感溫和帶有颯爽撒哈拉薄荷的「摩洛哥薄荷綠茶」及調配法式香料氣味香甜「焦糖南非國寶茶」等。即日起至8月31日14：30至16：30供應，雙人同行，在南洋風味餐點與茶香完美交織中，浪漫優遊春日好時光。

台北士林萬麗酒店Tea Lab茶坊以士林官邸中式書房為概念設計，打造充滿人文氣息的空間。（台北士林萬麗酒店提供）

台北士林萬麗酒店_「茗香漫遊」雙人下午茶套餐有5款人氣鹹食。（台北士林萬麗酒店提供）

「TEA LAB茶坊」以士林官邸中式書房為概念設計，打造充滿人文氣息的空間，此次推出的「茗香漫遊」雙人下午茶套餐，以經典英式三層下午茶形式呈現，主廚特製5款人氣鹹點：「伯爵早餐茶燻嫩雞」以TWG Tea伯爵早餐茶茶湯浸置舒肥雞腿，再以茶葉燻香，佛手柑的清爽、酸甜與紅茶的醇厚香氣融入餐點中，營造豐富層次感。「炙燒海鱺魚佐皇后茉莉綠茶米球」，以TWG Tea茉莉花香綠茶茶湯燉煮白飯，製成米球，再使用茶湯舒肥新鮮海鱺魚，保留魚肉鮮嫩亦突顯典雅茶香，上菜前將海鱺魚表面炙燒，使魚酥脆、香氣四溢。「香辣蟹肉法棍」以主廚自製朝天椒、乾辣椒等辣椒泥為基底，拌入番茄醬、蒜、薑等辛香料調味，製成濃郁鮮香香辣醬汁，鮮美蟹肉與醬汁完美融合，。「沙嗲豬梅花風味三明治」；豬梅花肉先以薑黃、香芋、香茅等南洋香料製成沙嗲醬醃製，再以低溫慢烤4小時，使肉質軟嫩入味，最後，在微焦充滿蛋香吐司內抹上特製沙嗲醬，夾入慢烤豬梅花肉，一口咬下，多重風味在口中交織。

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「波本香草茶斑蘭椰絲香緹捲」融入TWG Tea波本香草南非國寶茶的甜香，綴以斑蘭葉獨有香草氣味，外層飾以椰絲，充滿熱帶風情豐富口感。（台北士林萬麗酒店提供）

6款特色甜點則是由飯店首席麵包師與甜點師聯袂打造，例如「波本香草茶斑蘭椰絲香緹捲」，這是充滿熱帶風情的美味甜點，蛋糕體及香緹醬融入TWG Tea波本香草南非國寶茶的甜香，綴以斑蘭葉獨有香草氣味，外層飾以椰絲，增添豐富口感。「梅香紅心芭樂慕斯」選用台灣在地紅心芭樂，將其製成滑順細膩慕斯，並加入台灣傳統梅子粉及覆盆子，酸甜滋味交織，更凸顯慕斯層次感，也巧妙襯托出台灣水果獨有迷人風味。更多相關訊息詳詢台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁，或台北士林萬麗酒店官網。

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