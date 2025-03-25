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台灣戲曲學院《春季藝術季》登場 年度公演展現人才培育成果

2025/03/25 21:14

台灣戲曲學院年度《春季藝術季》登場，一連兩天由戲曲音樂學系第19屆高三同學隆重推出畢業公演《樂·聚》揭開序幕。（台灣戲曲學院提供）台灣戲曲學院年度《春季藝術季》登場，一連兩天由戲曲音樂學系第19屆高三同學隆重推出畢業公演《樂·聚》揭開序幕。（台灣戲曲學院提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣戲曲學院年度《春季藝術季》登場，一連兩天由戲曲音樂學系第19屆高三同學隆重推出畢業公演《樂·聚》揭開序幕，演奏包括笙、二胡、笛、揚琴、嗩吶等多樣樂器獨奏，同學個個展現精煉技巧，呈現「吹拉彈打」的人才培育基地的學習成果。

戲曲音樂學系主任陳鄭港表示，戲曲音樂學系創立30餘年，培育不少傳統戲曲文武場演奏人才，優秀校友遍布京劇、歌仔戲、客家戲、北管、南管及崑曲與跨界樂團等表演藝術領域。近期在「全國學生音樂比賽」囊括三大獎，高職部與學院部雙雙獲得「絲竹室內樂」的特優獎項，而學院部在「國樂合奏」項目，亦同樣獲得特優的佳績，成果豐碩。

這次的高三畢業公演《樂·聚》由戲曲音樂學系老師林守珍主持。演出以「為戲曲、為音樂而聚」作為主題，選取旋律優美、音色豐富、技巧性十足的樂曲，由《戲鑼鼓魂》開場，同學輪番登台，演奏包括《巾幗》、《挽淚》、《彩虹甲蟲-赫拉特克拉》等26首多元曲風，也展現戲曲音樂有機生命力。

戲曲學院校長李揚表示，此次公演同學們各展絕技，從笙、笛、琵琶、中阮、大提琴、揚琴、嗩吶、月琴等多項獨奏，以及由鑼鼓及音樂結合的大合奏，尤其演奏曲目有傳統京劇選段、古曲新編的樂曲，更有中西音樂和傳統新創曲風的火花，可說精銳盡出。

戲曲學院今年邁入第68年，一連串的各系高職部春季公演將陸續登場，包括5月10日客家戲學系演出《紫石街》、5月16至18日民俗技藝學系推出《啟航》及劇場藝術學系演出《女女女女女》、5月24及25日歌仔戲學系演出《楊宗保與穆桂英》、6月7日京劇學系獻演《京韻春曉》等，展現戲曲生力軍在戲曲學院學習的成果。

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