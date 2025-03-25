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陳澄波2千多件最後遺作全捐南國美 陳立栢：遵守諾言、功成身退

2025/03/25 22:12

台南國家美術館籌備處首檔「福爾摩沙時代」大展，陳澄波作品「南海普陀山」首度公開亮相。（南美館提供）台南國家美術館籌備處首檔「福爾摩沙時代」大展，陳澄波作品「南海普陀山」首度公開亮相。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選在今（25）日台灣美術節，也是台灣前輩畫家陳澄波忌日，台南國家美術館（簡稱南國美）籌備處揭牌典禮，陳澄波家屬代表全員到齊簽署捐贈畫作意向，別具意義。陳澄波文化基金會董事長陳立栢受訪表示，要照顧這些作品不容易，對他們家屬而言，遵守諾言、功成身退，盼望台灣除了有夜市、台積電之外，也能自信向世界說，台灣還擁有一座近現代美術館。

陳澄波文化基金會董事長陳立栢受訪表示，作品全部捐給國家美術館，對他們家屬而言，遵守諾言、功成身退。（記者洪瑞琴攝）陳澄波文化基金會董事長陳立栢受訪表示，作品全部捐給國家美術館，對他們家屬而言，遵守諾言、功成身退。（記者洪瑞琴攝）

陳立栢說，這是他回台第13年，家裡第25次的捐贈。以前大都是10幅、20幅捐贈，這次是把剩下的全部捐出來，包括素描、水彩、水墨大約2千多件，數量這麼大，令人懷念起阿嬤（張捷）有辦法藏這麼多，藏得這麼好。對他們兄弟姊妹來說，照顧這些作品實在不容易，收藏、保險、修復，承擔壓力頗大，必須賺到很多錢來維護。

今天台南國家美術館籌備處揭牌，首檔「福爾摩沙時代」大展，陳澄波重要文物《嘉義遊園地》與《清流》。（南美館提供）今天台南國家美術館籌備處揭牌，首檔「福爾摩沙時代」大展，陳澄波重要文物《嘉義遊園地》與《清流》。（南美館提供）

陳立栢回憶表示，以前離家出國時，父親（陳重光）曾對他說過1句話「你們兩個兄弟要好好打拚賺錢，每個人要拿1億回來，幫阿公整理這些東西」。30年後，他終於明白聽懂了，因為已花了不只2億元。4個兄弟姐妹將只留1、2件紀念性作品，全部捐出來給國家後，他們算是功成身退，「以後就是大家的東西，大家一起看。」

捐出來的畫作，是指長子交給長孫的部分，至於父執輩如叔叔、伯伯、姑姑等手上作品不包括在內。至於之前外界從報上看到陳澄波作品拍賣幾千萬、幾億元，都與他們無關。

陳立栢也透露，父親曾經問過阿公哪個作品可以捐贈的問題，阿公答說任何1件作品就像是10個指頭，哪個捐出去都會痛，希望若有捐作品，能以嫁女兒的珍惜心情，持續至他們第3代謹守諾言全部完成。

陳立栢說，台灣有台積電，卻沒有近現代美術館，全世界所有文化大小國，擁有近現代美術館是重要象徵，當大家出國在講梵谷、高更，我們有什麼可以講？除了賺錢以外，也要賺一點文化素養。希望從南國美開始，往後大家出國時，除了介紹台灣有夜市、台積電之外，還能自信說，我們還擁有1座近現代美術館。

今天南國美籌備處揭牌典禮時，影片介紹台灣前輩藝術家作品片尾，總統賴清德在廖繼春ㄑ阿里山雲海〉作品，以「藝術興國」做最佳註解。 （記者洪瑞琴翻攝）今天南國美籌備處揭牌典禮時，影片介紹台灣前輩藝術家作品片尾，總統賴清德在廖繼春ㄑ阿里山雲海〉作品，以「藝術興國」做最佳註解。 （記者洪瑞琴翻攝）

今天南國美籌備處揭牌典禮時，播放介紹台灣前輩畫家作品片尾畫面，總統賴清德在廖繼春ㄑ阿里山雲海〉作品，以「藝術興國」為題，與世界分享台灣藝術的美好，做下最佳註解。

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