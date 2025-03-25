南國美首檔大展「福爾摩沙時代」開展 致敬臺灣近現代美術百年歷程

黃土水作品《甘露水》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國家美術館籌備處今（25）日於南美館2館掛牌，首場展覽「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」，先聚焦於1950年前出生、具時代代表性的藝術家作品，帶領觀眾深入了解台灣美術的歷史脈絡與文化根源。

「福爾摩沙時代」展期即日起至7月6日。（記者洪瑞琴攝）

今日開幕式，台南市長黃偉哲表示，台南市美術館自賴清德總統擔任市長時期開始規劃，經過多年努力，一步步建構至今，其發展凝聚了無數人的心血與貢獻，台南作為文化之都，將持續推動藝術的國際影響力。

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文化部次長王時思表示，這次展覽是台南國家美術館籌備處成立的重要前導站，透過藝術呈現台灣的歷史樣貌，並深化台灣民眾的自我認同。

策展人白適銘教授表示，希望藉由展覽帶領觀眾深入了解台灣近現代美術的發展脈絡與豐富歷史，每位觀眾能在這裡尋找到對藝術與文化的深刻共鳴。

展覽室透過沉浸式影像科技，將台灣藝術前輩的經典作品，轉化為環場影像，讓觀眾能「走入」畫中。（記者洪瑞琴攝）

「福爾摩沙時代」展覽內容橫跨從日治時期到戰後的各種藝術樣式與思潮，包括「地方色彩」、「國族意識」與「現代性」等討論，並強調藝術家在各個歷史時期的創作歷程與精神。

展覽中可欣賞到多件重要的國寶級作品，如陳澄波從未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》及其他重要古物等。此外，展覽室設有沉浸式影像科技，將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等台灣藝術前輩的經典作品，轉化為環場影像，讓觀眾能「走入」畫中，近距離欣賞體驗。

南美館舉行美術節捐贈感謝儀式。（台南市府提供）

南美館亦同步舉行美術節捐贈感謝儀式，16位捐贈者共捐獻86組件作品。包括藝術家陳春祿、高實珩、高媛、汪曉青、洪瓊華、耿晧剛；南美館1館建築師梅澤捨次郎家屬梅澤弘之；藝術家家屬吳郭為美、蒲浩志、蘇小夢、蔡佳憓、洪頎茗與藏家張瑞樑、張淑文、蕭人豪及歐財榮等人。

「福爾摩沙時代」展期即日起至7月6日。

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