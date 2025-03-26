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屏東春季音樂盛典 台灣祭和三大日音樂節 4/3起接連兩週登場

2025/03/26 14:41

屏東縣政府宣布，二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月起連續二週接續登場。（記者羅欣貞攝）屏東縣政府宣布，二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月起連續二週接續登場。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春天就是要來屏東聽音樂！屏東二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月起連二週接續登場。4月3日至5日台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾；4月11日至13日三大日音樂節在屏東縣立體育館前草地熱力開唱。二大音樂盛事將從國境之南席捲全台，均免費入場。

4月3日至5日台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾。（資料照，屏東縣政府提供）4月3日至5日台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾。（資料照，屏東縣政府提供）

屏縣府傳播暨國際事務處表示，邁入第5屆的台灣祭，將在4月3日於墾丁大灣遊憩區登場，繼228連假舉辦行前派對「南國趴」，成功為台灣祭敲響開場樂章後，今年台灣祭有著百萬天團美秀集團、金曲獎最佳樂團血肉果汁機、滅火器及宇宙人等強大陣容，並邀請美國、日本及香港等知名樂團到場演出，現場超過百組多元化樂團，就是要聽團仔們沸騰起來。

台灣祭年年吸引來自世界各地的樂團參與，更有許多國外音樂人願意自掏腰包參加，今年樂團徵選報名共計350組，包含來自日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、英國、韓國等國的音樂人。此外，「南方大唱全國原創大獎賽」也將在台灣祭現場舉行，冠軍將代表台灣參加「Coming Kobe」音樂祭演出。

台灣祭除了有百組樂團輪番演出外，4月3日到5日三天活動相當好玩，除了有文創市集、輕食、手作體驗以及拍貼機等，更不能錯過的是超高人氣活動——全明星躲避球，也在最後一天熱血開打，歡迎喜愛台灣祭的朋友們一起到現場同樂。

4月11日至13日三大日音樂節在屏東縣立體育館前草地熱力開唱。（資料照，屏東縣政府提供）4月11日至13日三大日音樂節在屏東縣立體育館前草地熱力開唱。（資料照，屏東縣政府提供）

以流行音樂為主的屏東三大日音樂節，將接續於4月11日至13日在屏東縣立體育館草地開唱，祭出16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連續三天接力演出，經典歌曲好歌不斷，要讓前來朝聖樂迷大飽耳福。

傳播處表示，屏東三大日音樂節迄今已進入第8年，是屏東知名音樂季品牌活動，日前於縣府官方臉書公布名單，第一天有孫淑媚、曾心梅、殷正洋、李麗芬、于台煙；第二天有血肉果汁機、許富凱、芒果醬Mango Jump、小男孩樂團、溫室雜草、宋德鶴；第三天則有羅志祥、楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、ANGIE安吉等藝人，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

除了音樂演出外，4月12、13日兩天，三大日也與知名市集品牌「雄店市集」合作推出春天音樂市集，將有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚，歡迎大小朋友一同來屏東享受春天音樂盛典。

無法到場的樂迷朋友也別擔心，兩場活動均有實況轉播，更多活動詳情可至「2025台灣祭」、「屏東三大日音樂節」活動官方網站及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

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