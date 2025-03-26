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茄萣國中「古今共奏、一曲萣情」公益演奏會 3/30高市文化中心演出

2025/03/26 15:00

茄萣國中國樂班連續2年榮獲全國學生音樂比賽高雄市賽僅取1組的特優第1名，取得全國參賽權。（茄萣國中提供）茄萣國中國樂班連續2年榮獲全國學生音樂比賽高雄市賽僅取1組的特優第1名，取得全國參賽權。（茄萣國中提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄最西北邊的漁村學府茄萣國中，6年前成立國樂班，連續2年榮獲全國學生音樂比賽高雄市賽僅取1組的特優第1名，取得全國參賽權，本週日（30日）將連袂高市牙醫薩克斯風樂團和爵沛薩克斯風重奏團，在高市文化中心至德堂公益演出。

茄萣國中於107學年度成立音樂班，6年來為北高雄培育不少愛好音樂的學子，指揮杜潔明老師透過平日的勤練，展現出默契與流暢度，讓茄中國樂團能在高市眾多國樂班脫穎而出，成績大放異彩。

茄萣國中107學年度成立音樂班，6年來為北高雄培育不少愛好音樂的學子。（茄萣國中提供）茄萣國中107學年度成立音樂班，6年來為北高雄培育不少愛好音樂的學子。（茄萣國中提供）

茄中校長王東進表示，為鼓勵學生，讓他們有更好的音樂表演舞台，自112年起與表藝家及實驗創新發協會合作，分別在大東藝術中心和高市文化中心展演，佳評如潮。

今年在美樂蒂文教董事長李宗銘引介下，結合高市牙醫薩克斯風樂團和爵沛薩克斯風重奏團，規畫一場「古今共奏、一曲萣情」公益演奏會，除國樂團和絲竹樂合奏外，並穿插茄萣女兒郭瑩璱的創作〈情人碼頭〉、信魚傳說，由前聖骨科診所院長蔡明志中國笛伴奏。

茄萣國中「古今共奏、一曲萣情」公益演奏會，30日下午3點在高市文化中心至德堂演出，門票可逕洽年代售票系統（https://ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P0SAONIU）。

茄萣國中「古今共奏、一曲萣情」公益演奏會，30日下午3點在高市文化中心至德堂演出。（記者蘇福男翻攝）茄萣國中「古今共奏、一曲萣情」公益演奏會，30日下午3點在高市文化中心至德堂演出。（記者蘇福男翻攝）

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