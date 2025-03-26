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音樂家接國台交團長 歐陽慧剛4月1日上任
新任國立台灣交響樂團團長將由知名小提琴家及指揮歐陽慧剛擔任。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（26）日以新聞稿發布新人事安排，將由知名小提琴家及指揮歐陽慧剛接任國立台灣交響樂團團長，並於4月1日交接，期盼歐陽慧剛能接續率領國台交，擴大國內古典音樂視野，並走向國際。
國台交前團長劉玄詠轉任我國駐奧地利大使後，文化部便積極尋找接任的人選。李遠表示，歐陽慧剛是白色恐怖受難者歐陽劍華、張常美之子，張常美除支持歐陽劍華以筆揚名海外，也培育4個孩子投入學術、音樂、舞蹈等領域，歐陽慧剛在此文化藝術書香之家，一路成為知名的音樂家與教育家。
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文化部說明，歐陽慧剛現任實踐大學音樂系教授暨交響樂團指揮；曾任實踐大學教務長、博雅學部主任、音樂系主任；曾受邀於德國巴伐利亞符茲堡交響樂團、喬治亞州立大學管樂團及我國眾多樂團，擔任指揮或小提琴演出。歐陽慧剛更致力於推展華人作曲家作品，曾指揮首演台灣前輩作曲家郭芝苑歌劇作品；應邀赴歐洲巡迴，首演台灣作曲家蕭泰然小提琴協奏曲等。
李遠相信，以歐陽慧剛的學術、專業養成及國內外音樂交流經驗，一定能帶領國台交成為讓世界看見台灣古典音樂實力的關鍵角色。
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