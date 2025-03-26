（影音）從要被拆到成為歷史建築 北埔大坪國小育英樓戲劇性轉折感動「出書」

新竹縣北埔鄉大坪國小禮堂-育英樓，原擬被拆除重建，不料戲劇性轉折，登錄為歷史建築保存下來。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉大坪國小禮堂-育英樓，近60年前由在地匠師設計，居民和師生就地取材共同參與建造，5年前校方原擬拆除重建，不料引發各界關注並極力爭取保存，歷經無數次正反討論激盪，不但戲劇性轉折於2022年通過審議登錄歷史建築，更在歷屆校友、家長、社區和校方的支持下，經過4年多的田野調查與編纂，今（26）日感動發表 《來自土地的建築》新書。

《來自土地的建築》新書由穿山甲小隊發行，發表會由編輯製作許佩玟（右）與作者陳紹忠（左起兩人）、徐嘉明對話分享，並導覽解說。（記者廖雪茹攝）

《來自土地的建築》新書由穿山甲小隊發行，全書分7章共255頁，發表會由編輯製作許佩玟與作者陳紹忠、徐嘉明對話分享，並導覽解說。補助出書的財團法人客家公共傳播基金會，董事長陳板親到場，北埔鄉親、文史工作者，育英樓的木匠、泥作師傅或其後代齊聚一堂，客委會、新竹縣政府文化局、北埔鄉公所、新竹市議員廖子齊等熱烈出席。

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《來自土地的建築》發表會由編輯製作許佩玟與作者陳紹忠、徐嘉明對話分享，北埔鄉親、校方和文史工作者齊聚一堂。（記者廖雪茹攝）

穿山甲小隊為北埔鄉南坑村自發陪伴在地學童的熱心居民所組成。該小隊表示，育英樓一甲子來承載著無數人的回憶，見證礦業繁盛帶動地方興衰，不僅是北埔鄉最後一處保存完整的公有建築，更是一顆隱身台3線山城裡的曖曖明珠。

關心大坪國小育英樓的居民、教師與編輯團隊，經過4年來的田野調查與編纂，今（26）日感動發表 《來自土地的建築》新書。 （記者廖雪茹攝）

《來自土地的建築》一書由關心地方文史的居民、教師與編輯團隊共同編寫，細數在地匠師的生命故事，記錄了育英樓的取材、施工歷程與歷史變遷，以及校友們在這片空間中累積的點滴回憶。大坪國小校長彭銘君表示，未來育英樓將經歷規劃設計與修復，進一步活化利用。

育英樓的屋頂木結構桁架深富故事性。（記者廖雪茹攝）

陳紹忠說，期待這座歷史建築的正式調查研究能以此書為基礎，透過與社區共同舉辦焦點工作坊，發掘更多尚未完整的面向，深入分析其在客家產業、建築與文史之重要性。同時，讓這座承載著礦業歷史與匠師精神的建築，與大坪國小實驗教育的公共性與共好理念結合，使其在課程、師生生活及建築活化中，持續彰顯其獨特價值。

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