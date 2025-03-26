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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

春假親子歡樂出遊提案 未滿18歲免費玩這裡

2025/03/26 19:23

麗寶福容大飯店推出兒童節住房專案，歡迎親子暢遊麗寶樂園渡假區。（麗寶福容大飯店提供）麗寶福容大飯店推出兒童節住房專案，歡迎親子暢遊麗寶樂園渡假區。（麗寶福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕兒童節將至，還在想要帶孩子們去哪裡玩？若是想一站式滿足全家大小的遊樂需求，遊樂園渡假區是不錯的選項。為搶攻兒童節商機，麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」4月3日起正式開園，春節連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」優惠，凡搭配1人現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠；麗寶國際賽車場舉辦「小小賽車手自駕體驗」，小朋友們可將自己的小車車開上國際賽道，數量有限、售完為止；麗寶OUTLET還有FILA、金安德森特賣會，與多家玩具品牌、餐飲祭出優惠，最低2折起。玩樂園、開賽車、住飯店、逛OUTLET，一趟行程從住宿到遊樂設施、從小孩到大人的遊樂項目，一應俱全、一次滿足。

馬拉灣4月3日起正式開園，兒童節連假未滿18歲麗寶樂園免費玩。（麗寶樂園渡假區提供）馬拉灣4月3日起正式開園，兒童節連假未滿18歲麗寶樂園免費玩。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區說明，麗寶樂園4月3至6日祭出水陸擇一「未滿18歲」免費入園優惠，凡民國96年4月6日之後出生皆可適用，現場購票需出示本人身分證件正本驗證，並搭配1名現場購買全票即可享優惠；4月3至5日下午4點後入園，探索世界雙人月光票也不到500元，春節連假還將有LINE FRIENDS明星：兔兔、莎莉生日慶典見面會，以及「小小藝術家繪畫比賽」，即日起至4月13日止開放徵件，有機會獲得麗寶樂園雙園護照，可以免費玩水陸雙園一整年。

麗寶國際賽車場首次推出專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」，兒童節限定登場。（麗寶樂園渡假區提供）麗寶國際賽車場首次推出專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」，兒童節限定登場。（麗寶樂園渡假區提供）

想讓孩子來點刺激運動體驗，全台唯一、麗寶國際賽車場首次推出專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」，活動將於4月4日登場，內容含兒童交通安全講習、內輪差課程、金卡納體驗等項目，還能將孩子自己的小車車開上國際級G2賽道直線奔馳，全程由麗寶國際賽車場專業團隊指導，藉遊戲推廣道路安全，現正特價優惠中，名額有限，售完為止，洽詢小小賽車手自駕體驗網址。

「小小賽車手自駕體驗」內容含兒童交通安全講習、內輪差課程、金卡納體驗等。（麗寶樂園渡假區提供）「小小賽車手自駕體驗」內容含兒童交通安全講習、內輪差課程、金卡納體驗等。（麗寶樂園渡假區提供）

滿足購物需求，麗寶OUTLET MALL玩具優惠中，包括野獸國MC雕像7折起、指定盲盒買2送1，Funbox精選樂高單筆2,000元折200元；還有FILA運動用品特賣會，春夏服飾與鞋款全面2折起，金安德森推出包包旅行箱特賣最低2.9折起，KIMO健康鞋祭出春夏換季出清，最低3折起；出遊聚餐則有星野肉肉鍋，不限平假日和牛吃到飽的「豪華海陸饗宴」特惠價、海岸線餐廳推出8盎司「火烤美國板腱牛排炸雞柳」套餐，甜點還有莫凡彼「冰淇淋比利時鬆餅」，麻糬內餡黃金酥嫩鬆餅，加上一球瑞士莫凡彼冰淇淋，令人回味無窮。

麗寶OUTLET MALL玩具及運動用品等皆優惠中，親子可趁春假來尋寶。（麗寶樂園渡假區提供）麗寶OUTLET MALL玩具及運動用品等皆優惠中，親子可趁春假來尋寶。（麗寶樂園渡假區提供）

一天玩不夠，兒童節連假入住麗寶樂園渡假區，讓爸媽們省去舟車勞頓。麗寶賽車主題旅店推出兒童節住房專案，一泊一食再加贈水陸雙園雙日券，雙人房及4人房都有優惠價。麗寶福容大飯店另推出兒童節住房專案，雙人1泊2食，再加贈水陸雙園雙日券，還可體驗花季夜燈、流體存錢筒DIY、尋寶活動、造型氣球等一系列遊戲。更多相關訊息詳詢麗寶賽車主題旅店官網、麗寶福容大飯店官網。

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