礁溪老爺歡慶20週年 感恩季節祭出3大住宿優惠專案

精緻老爺套房擁有獨立日式榻榻米客廳與舒適雙人床墊，眺望寬闊落地窗外的蘭陽平原美景，週年活動再贈雙人景觀房。（礁溪老爺提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕大眾期待的清明連假即將到來，礁溪老爺酒店也將在4月份迎來20週年，值此感恩季節，礁溪老爺為滿足不同客群度假需求，即日起至5月31日止，規畫3大住宿優惠專案，有4人入住推薦的「老爺同遊1+1」、3人入住的「森野拾光」，以及雙人入住的「留白假期」優惠專案 ；同時限量贈送市價不斐的SABON磨砂膏，鼓勵旅客提早訂房，贈完為止。無論是雙人度假、親友出遊，還是想嘗試免裝備露營體驗，都能找到最適合的方案。

豪華老爺套房曾接待多國總理及頂級貴賓，可輕鬆享受半露天按摩浴池，週年活動再贈雙人景觀房。（礁溪老爺提供）

礁溪老爺週年活動入住老爺套房，限量加贈SABON美好年代禮盒組。（礁溪老爺提供）

礁溪老爺說明，「老爺同遊1+1」專案是針對全館唯一的老爺套房設計。大坪數空間、尊榮感十足的老爺套房，顯少於礁溪老爺酒店官網開放預訂，此次週年慶活動，特別包裝兩種類型的老爺套房，以當季住房專案加價2,025元，即可再獲1間連通房-雙人洋式景觀房，可4人同行入住，讓旅客更有機會體驗老爺套房。28坪優雅和風空間的精緻老爺套房，以藺草榻榻米、和風壁紙與茶具交疊出溫暖靜謐氛圍，擁有獨立日式榻榻米客廳與舒適雙人床墊，眺望寬闊落地窗外的蘭陽平原美景，讓身心都被療癒，專屬BenQ大螢幕投屏，觀影視覺大升級。館內最具低調奢華的房型，擁有35坪的豪華老爺套房，必須擁有刷卡進出的獨立穿廊，隱私性百分百、曾接待多國總理及頂級貴賓，專屬英國Castle真空管音響流洩出滿室悠揚樂曲，俯瞰蘭陽平原、體驗半露天按摩浴池，還有專屬會議室，滿足遠離塵囂的多元需求。週年慶期間，週一至週四雙人入住精緻老爺套房或豪華老爺套房，即贈雙人洋式景觀房1間，可安排4人同行，享受尊榮禮遇，限量再贈送SABON美好年代禮盒組（市價4,780元）。

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免裝備豪華露營的「森野拾光」專案，再贈第3人免費。（礁溪老爺提供）

週年活動限量加碼禮品SABON磨砂膏，數量有限贈完為止。（礁溪老爺提供）

「森野拾光」專案是無需自備帳篷、睡袋或露營裝備，旅客可直接入住的得天露營車，不僅舒適寬敞，還可享受專業露營管家服務，親近大自然、純粹放鬆樂活。雙人入住含早晚餐，第3人入住更由礁溪老爺免費招待，換算下來，平均每人不到3千元，即可享受高端露營體驗，輕鬆擁抱山林之美。週年活動限時優惠，再享加碼好康，5月份小旺日入住即享免加價，最高現省3,270元，每日限量3間，還可獲得限量SABON磨砂膏（市價2,080元），讓露營體驗更超值。

3天2夜住房專案「留白假期」入住洋式標準房，可放慢度假腳步，輕鬆享受。（礁溪老爺提供）

若是想要遠離塵囂，享受靜謐山林與溫泉的放鬆時光，礁溪老爺推薦3天2夜住房專案「留白假期」，放慢度假腳步，輕鬆享受，週日至週四雙人入住享優惠價，打造沉浸式放鬆的舒適體驗。入住期間可盡享館內豐富設施活動，包含露天溫泉、景觀泳池、健身房，以及各式精心安排的館內活動，含兩天早餐以及一天晚餐，可彈性自由安排美食之旅，品嘗當地特色餐點，讓假期更加豐富多彩，活動期間限量禮遇，加贈SABON身體磨砂膏（市價2,080元），無論是情侶度假、閨蜜同行，或是尋找一場放鬆身心的靜謐之旅，皆為旅程留下美好回憶。更多相關訊息詳詢礁溪老爺酒店官網。

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