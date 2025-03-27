陳玉珍把統戰變統站 李遠：那就三民主義統一中國

文化部長李遠今（26）日赴立法院教育文化委員會備詢。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，加上近日中配亞亞狂言「武統」引發爭議，沒想到國民黨立委陳玉珍昨日竟稱「統戰」在中國用語是「統一戰線」、「把原先不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人」，主張透過兩岸交流「我們也可以對他們進行統戰」。對此，文化部長李遠今（26）日赴立法院教育文化委員會備詢時，被問及此事，李遠表示，「他讓我想到我小時候的三民主義統一中國」。

李遠說，「文化交流跟文化滲透是兩件事，在民主自由的社會，我非常尊重陳玉珍立委的解釋。他讓我想到我小時候三民主義統一中國，我們小時候一直認為用三民主義可以統一中國，用我們的文化、我們的自由民主可以改變中國大陸，成為一個跟我們一樣自由民主的社會，我尊重這些。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法