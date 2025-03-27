回應立委兩岸「文化」差異 李遠：台灣保留好的，中國當統戰工具

文化部長李遠今（27）日赴立法院教育文化委員會備詢。（記者方賓照攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「文化統戰」問題持續引發熱議，文化部長李遠今（27）日列席立法院教委會報告並備詢時，民眾黨立委劉書彬要求李遠確認台灣文化內涵是什麼？以及，中華文化留在台灣的特質是什麼？對此，李遠認為，民主社會跟獨裁政治所發展出來的文化，本來就不一樣；中華文化成為台灣文化一部分，是保留到比較好的，可是在中國大陸則變成統戰工具。

李遠說明，文化本身是一個長期因為地理環境跟政治制度所留下來產生的新東西，中華文化其實是一個蠻抽象的名詞，因為它歷經了幾千年的不同種族所產生的東西，來到台灣之後，在台灣的民主制度下，融合了非常多像原住民的、西方的、日本的文化。

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李遠認為，中華文化跟台灣文化不應是「對立」的，而是「對話」的，「中華文化是在台灣文化裡面一個部分，我覺得我們會保留它比較好的，可是這個中華文化在中國大陸是變成一個統戰工具，它是一個工具，它不是文化，它也不是中國的營養，這點我一直要重複的要講。」

李遠強調，在民主制度下，任何文化都會朝一個比較善良的、正面的東西，而在一個獨裁政權，它則會被扭曲成一個工具，而且缺少真誠的感覺。

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