AI時代影響閱讀方式 去年民眾借閱1980萬冊電子書

AI數位時代，閱讀載具也跟著改變。國家圖書館今（27）日舉辦「113年台灣閱讀風貌發布會」，公布年度調查，電子書借閱表現亮眼，全民累計共借閱超過1980萬冊電子書。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕AI數位時代，閱讀載具也跟著改變。國家圖書館今（27）日舉辦「113年台灣閱讀風貌發布會」，公布年度調查，電子書借閱表現亮眼，借閱成長率高達99.8％，全民累計共借閱超過1980萬冊電子書，借閱人次漲幅高達168.07％，顯示Covid-19疫情後，數位閱讀已深植民心，成為民眾重要的閱讀管道。

國圖分析去（113）年讀者最愛圖書排行榜，「心理哲學類」及「投資理財類」是民眾最喜愛的圖書類型；而在語言文學類排行中，本土創作與翻譯作品同樣受到讀者歡迎，以溫暖人心及冒險推理作品最受歡迎；另在非文學類的8大類排行榜中，以高效學習方法、深度閱讀技巧及自我探索成長內容最受歡迎，經典著作「如何閱讀一本書」已連續9年蟬聯榜單。

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自然科學類有13冊新作入榜，除生物多樣性與環境關懷外，AI熱潮迅速攻佔榜單近4分之1；應用科學類除延續健康養生與時間管理的傳統主題外，心理健康與生命議題的關注度也逐漸提升；在社會科學類排行中，投資理財類書籍以壓倒性優勢，占據榜單的8成，「存股」、「ETF投資」與「理財概念」3大趨勢引領讀者實現財富自由；史地類入榜作品以台灣人文歷史為主，而各國旅遊攻略在疫情後也重獲讀者青睞；藝術類靜心禪繞畫、藝術詮釋、電腦遊戲設計等深受喜愛。

各縣市比一比，直轄市組的台北市、新北市與桃園市，縣市組的新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等縣市表現卓越；另在整體閱讀力躍升城市部分，縣市組的台南市、新竹市與金門縣，鄉鎮市組的苗栗市、嘉義縣朴子市、屏東縣長治鄉、金門縣金寧鄉、嘉義縣梅山鄉、花蓮縣新城鄉、屏東縣瑪家鄉及三地門鄉等，也表現優異。

教育部去（113）年補助地方政府超過2.8億元推動閱讀，國圖館長王涵青表示，我國公共圖書館近年的成長與蛻變有目共睹，許多縣市的新總館建設及閱讀空間環境改造陸續啟動，為台灣圖書館事業的發展注入源源不絕的新能量，這些突破也透過網路及數位媒材將觸角延伸至更廣領域，以滿足民眾日益個人化的需求，國圖將持續與各級圖書館攜手合作，引領全國公共圖書館朝向更具前瞻性的發展方向邁進。

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