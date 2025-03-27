台灣第1狗與第1米齊亮相 「發現第一人」最終站台南登場

「發現第一人巡迴展」最終站在台南的南科考古館登場。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「發現第一人巡迴展」在馬祖、台中之後，最後一站今（27）日抵達台南的南科考古館，帶大小民眾一同透過亮島人及南科史前第一人（群），認識台灣史前島嶼人群生活豐富且多元的面貌。

「發現第一人巡迴展」台南站展出包括台灣第一狗、台灣第一米等南科出土遺物。（記者劉婉君攝）

發現第一人巡迴展，由文化部文化資產局主辦，國立台灣史前文化博物館攜手連江縣政府、國立自然科學博物館辦理，台南站展出包括南科園區距今約4800年前的大坌坑文化出土文物，參觀民眾可以透過靜態展示及互動裝置，體驗考古學與生物人類學的研究方法與成果。

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文化部文化資產局主任祕書張祐創表示，從考古遺址出土的遺留，可見距今約8300年前在馬祖亮島及距今4800年前的台灣這片土地上，已有人群生活的痕跡。

台南站必看重點，包含揭露的新石器時代早期出土人骨資訊、台灣第一狗與台灣第一米的考古出土原件、馬祖國定亮島島尾遺址出土遺物原件。展覽中也有許多首次亮相的南科出土遺物。展出至10月19日（日）止，每週一休館。

「發現第一人巡迴展」台南站展出包括台灣第一狗、台灣第一米等南科出土遺物。（記者劉婉君攝）

配合特展，南科考古館將於4月兒童節連假推出「發現第一狗」台灣台語繪本說故事，限額40名，採線上報名；5月將辦理「人骨日光浴——藍晒體驗」；6月有「人骨講座」，用淺顯易懂的方式，讓不同年齡層的民眾可以更了解史前第一人群當時的生活環境與樣貌。

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