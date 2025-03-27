安仁家園弱勢院童「醜醜美」陶藝作品 義賣高達122萬

「醜醜美」陶藝展展示安仁家園院童的作品。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣六腳鄉的天主教安仁家園長期照顧弱勢兒少已15年，院方舉辦15年慶系列活動，在長榮文苑酒店舉辦「醜醜美小天使陶藝成果展」展示院童學習陶藝作品，今天舉辦義賣，7件院童作品及1件陶藝師作品由善心人士競標，義賣金額高達122萬元，見證社會善的力量。

邱奶奶（左3）以30萬元標得院童作品。（記者林宜樟攝）

安仁家園董事長嘉義教區主教浦英雄、副縣長劉培東、六腳鄉長黃鉦凱、副議長陳怡岳、縣議員黃啟豪、黃嫈珺、姜梅紅、朴子扶輪社社長蔡崇富、國際扶輪社3470地區助理總監呂文正等今天出席義賣。

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浦英雄表示，安仁家園是嘉義縣第一個兒童及少年安置與教養機構，在地耕耘15年，樹立社會服務的典範，展覽展示孩子的藝術才華，希望社會大眾能夠關注弱勢兒少。

安仁家園院長謝孟潔表示，「醜醜美」展現孩子們的純真與真實，雖然作品在外觀上可能不如傳統藝術品完美，但不完美更呈現孩子的真實情感；感謝長榮文苑酒店提供展廳空間辦展，作品包含杯墊、杯子、筆筒、存錢筒、肥皂盒等，展期至4月30日；院童說，「這是我第一次把自己的陶藝作品展示給大家看，我覺得非常的開心，也希望大家能喜歡」。

「醜醜美」作品義賣總金額高達122萬元。（記者林宜樟攝）

8件作品競標過程熱絡，不斷出現高價，讓人驚呼，展現社會大眾支持社福的愛心；作品分別由高明寺、安仁家園顧問侯齡珺、民哥農產行林怡萍董事長夫人、嘉義贊園建設公司董事長林文正及妻子陳嫦娥、詹益源建築師妻子林淑娥、朴子扶輪社社長蔡崇富、邱奶奶、泰峰加油站經理陳嘉琦標得，金額有1件2萬元、2件10萬元、3件15萬元、1件25萬元及最高的1件30萬元；嘉義教區幼發中心11所幼兒園園長一同加入送愛安仁行列，購買11個杯子，預計放在5月24日開幕的安仁家園「來仁咖啡」裡使用。

各界善心人士團體競標義賣，總金額高達122萬元。（記者林宜樟攝）

謝孟潔感動說，感謝社會各界的支援與幫助，希望透過此次展覽，讓孩子們的努力和創作得到更多關注，並持續為他們創造更多發展的機會。

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