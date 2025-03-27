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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陪伴孩子走出地震陰影 兒童劇場前進台南山區8校

2025/03/27 16:29

台南市文化局與勾勾手合作社兒童劇團合作「藝術陪伴計畫」，前進楠西、玉井、東山、南化等8所學校，用戲劇陪伴孩子走出地震的陰影。（台南市文化局提供）台南市文化局與勾勾手合作社兒童劇團合作「藝術陪伴計畫」，前進楠西、玉井、東山、南化等8所學校，用戲劇陪伴孩子走出地震的陰影。（台南市文化局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕為了幫助受到0121地震影響的台南市楠西、玉井等山區孩童走出地震的陰影，台南市文化局與勾勾手合作社兒童劇團合作，啟動「藝術陪伴計畫」，將前進楠西、玉井、東山、南化等8所學校，用戲劇為孩子帶來溫暖與支持。

藝術陪伴計畫首場今（27）日從楠西國中及國小出發，除了演出，勾勾手合作社兒童劇團也透過戲劇遊戲、肢體課程，幫助孩子學習情緒表達與探索內心，釋放並轉化恐懼，為壓抑的情緒逐漸找到出口，以藝術的力量，讓內心創傷慢慢癒合。

文化局文化局永華文化中心管理科長蕭靜怡表示，0121地震後，需要重建的不只是家園，還有孩子的安全感，因此推動藝術陪伴計畫，希望透過戲劇，引導孩子學習表達與釋放情緒，在故事與互動中重拾安心，預計8校將有超過200名學童參與。

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