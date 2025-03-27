歡慶兒童節飯店推快閃優惠 12歲以下完成指定任務免費吃到飽、糖果裝到滿

台北萬豪酒店Garden Kitchen在4月3至6日，推出「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動。（台北萬豪酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕兒童節來臨，做長輩的免不了想應景寵一下孩子，搶攻親子商機，台北萬豪酒店Garden Kitchen在4月3至6日，連續4天推出「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動，大人帶12歲以下孩童來用餐，完成指定任務，即享孩童免費用餐、糖果裝到滿、童趣加碼禮等，讓今年的兒童節，大人小孩都開心。

Garden Kitchen「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動。完成指定任務糖果任選裝滿帶回家。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店說明，為了讓兒童節聚餐更增添歡樂，「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動的遊戲規則簡單有趣，用餐任務1是「拍照打卡免費吃」：凡在Garden Kitchen用餐，拍攝全家合照並分享至社群平台，打卡標記台北萬豪酒店，未滿12歲以下孩童即可免費享用自助美饌；用餐任務2「繽紛糖果裝到滿」：加入官方LINE好友即贈糖果罐1個，可以把餐檯上的糖果裝回家，總共有超過20種糖果任選。此外，還加碼當日消費滿2,500元贈現場製作的Q萌造型棉花糖1支，期間還能欣賞超人氣「氣球哥哥」互動表演，一「童」歡樂共度兒童節。

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被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen。（台北萬豪酒店提供）

Garden Kitchen位於台北萬豪酒店1樓，被譽為台北最美Semi-Buffet，廣受消費者喜愛。午間自助美饌有5大主題區，有「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」有各國豐盛料理及多道「國宴主廚」精心設計的中式熱食、特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」、收服甜點胃的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋。活動期間當日消費滿2,500元，可免費獲得職人現場手工製作Q萌造型棉花糖1支。

台北萬豪酒店Garden Kitchen午間自助美饌有5大主題區，包含各類美食。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店表示，「兒童節 ‧ 寶貝出任務」活動期間，成人用餐每人1,580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜1份，6至11歲孩童每人680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。每位成人至多可攜2位滿6歲以上、未滿12歲孩童參加，每桌上限4名孩童享活動用餐免費優惠。用餐合照需拍照上傳至Facebook或Instagram且打卡標記台北萬豪酒店，出示予餐廳人員確認後，孩童即可免費享用自助美饌。活動期間12歲（含）以上消費者皆須點選主餐1份。此優惠活動亦可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分。更多相關內容詳詢台北萬豪酒店官網。

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