2025新營藝術季3/29開幕 首週12場藝文展演

2025新營藝術季29日下午4點將在台南新營文化中心旁綠川廊道開幕，有水水市集。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕第13年舉辦的2025新營藝術季，策展主題以《水水三重奏》向外擴散藝術漣漪至銀齡、親子、青少年，29日下午4點將在台南新營文化中心旁綠川廊道舉辦開幕，邀請南瀛室內樂團、阮劇團、李竺芯帶來開幕演出。藝術季在29、30日開幕週推出12場藝文表演，藝術季活動至6月14日。

「公館青少年」樂團。（新營文化中心提供）音樂人李竺芯將在新營藝術季開幕演出。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，新營藝術季是台南溪北地區具代表性的藝術盛會，今年《水水三重奏》持續以新營為水頭，擴散藝術能量。3月29、30日上午在辻間創生聚落由阮劇團師資帶領青少年工作坊打頭陣；29日下午開幕活動在綠川廊道還有水水市集、走讀、故事三輪車、特別舞蹈演出，30日「水音樂起舞」也邀請Z世代樂團「公館青少年」演出，非常適合親子族群午後來新營走走。

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新營藝術季另有表演藝術工作坊「水水行動─公眾時間」、台語讀劇工作坊、4月11日日本飛行船劇團「小飛俠彼得潘」、鋼琴獨奏、天狼星口琴樂團、銀河谷音劇團、台灣藝術家交響樂團、相聲瓦舍「狐說」等藝文展演，可上新營文化中心官網查詢。

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