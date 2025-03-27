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波伽利登台倒數 樂迷敲碗加開限量席次 票圖搶先看

2025/03/27 16:19

波伽利演唱會最後限量席次加開圖（包括103、123、203、223、507、511）。（MNA提供）波伽利演唱會最後限量席次加開圖（包括103、123、203、223、507、511）。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕睽違10年的義大利美聲天王安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）再訪台，票券早就售罄。距離登台時間進入倒數，主辦單位今（27）日宣布好消息，因應樂迷求票熱烈，經與波伽利團隊、技術團隊反覆評估確認後，確定加開限量珍貴席次2000張，目前售票系統正關閉更新中，將於下午17時在MNA售票網正式開放。

波伽利將於4月4日登台北大巨蛋開唱，圖為波伽利於麥迪遜廣場演出照。（MNA提供）波伽利將於4月4日登台北大巨蛋開唱，圖為波伽利於麥迪遜廣場演出照。（MNA提供）

波伽利將於4月4日登台北大巨蛋開唱，此次不僅是波伽利睽違10年再登台唯一1場演出，更是台北大巨蛋首位西洋巨星開唱，原本只開放3萬2千座席，但因票券老早搶光，經主辦單位與團隊反覆評估確認後，決定在B1及L2的左右兩側，加上L5原本只開放少數的507和511區，計加開共2000個座席；主辦單位也呼籲樂迷近期關注官方社群，將陸續釋出所有演出相關訊息與進場資訊。詳詢MNA牛耳藝術。

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