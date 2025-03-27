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作詞人方文山「方道文山流」藝術展 基隆美術館展出至4/19

2025/03/27 20:19

作詞人方文山即日起在基隆美術館舉辦「方道文山流」展覽。（記者盧賢秀攝）作詞人方文山即日起在基隆美術館舉辦「方道文山流」展覽。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕藝人周杰倫的御用填詞人方文山，也是金曲獎「最佳作詞人獎」得主，除了填詞之外，他還跨足藝術領域，即日起在基隆美術館舉辦「方道文山流」展覽，把歌曲變成立體的裝置藝術，還有蒸氣龐克風及龐克貓。邊看方文山的創作邊聽周杰倫所唱的千里之外等歌曲，別出心裁。

作詞人方文山（中）在基隆美術館展出藝術創作品，將文字藝術化，從聽覺轉化為視覺。（記者盧賢秀攝）作詞人方文山（中）在基隆美術館展出藝術創作品，將文字藝術化，從聽覺轉化為視覺。（記者盧賢秀攝）

周杰倫的千里之外青花瓷歌曲填詞人方文山，擅於將經典文學作品巧妙轉化為流行歌詞，曾獲得第13屆金曲獎和第19屆金曲獎「最佳作詞人獎」。除了填詞創作之外，方文山也跨足藝術創作，把歌詞變成文字藝術，還有龐克貓與機械的蒸氣龐克風等創作，都十分獨特，尤其是他將過去創作的歌詞變成裝置藝術，在基隆限定首展。

作詞人方文山將過去創作的歌詞變成裝置藝術，在基隆限定首展。（記者盧賢秀攝）作詞人方文山將過去創作的歌詞變成裝置藝術，在基隆限定首展。（記者盧賢秀攝）作詞人方文山「方道文山流」展，即日起至4月19日在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）作詞人方文山「方道文山流」展，即日起至4月19日在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）

方文山說，他將文字興趣轉化為各種材質上，將文字裝置藝術化、立體化，脫離音樂旋律，讓文化從聽覺轉化為視覺，與觀者溝通和交流。

方文山《毛公鼎》鼎上都是機械結構圖，顛覆毛公鼎的紋路。（記者盧賢秀攝）方文山《毛公鼎》鼎上都是機械結構圖，顛覆毛公鼎的紋路。（記者盧賢秀攝）

方文山對機械創作情有獨鍾，他喜歡利用線條創作錯綜複雜的秩序，其中有個鐘鼎文創作，仿毛公鼎上全是機械構造，顛覆以往青銅紋路；另外方文山作詞、周杰倫作曲，周杰倫所唱的〈紅顏如霜〉一首歌，方文山把它做成公仔，一半紅顏五顏六色，代表很多天馬行空的想法；一邊是專注單一如霜，十分有趣。

方文山《紅顏如霜》將歌曲轉化為公仔。（記者盧賢秀攝）方文山《紅顏如霜》將歌曲轉化為公仔。（記者盧賢秀攝）

基隆市副市長邱佩琳表示，方文山懂機械、藝術又懂美學，左右腦可以如此平衡發展實在值得學習，他讓文字靜靜躺在那邊卻有旋律感，還可以今人再三回味；在看完展覽之後，邱佩琳更表示「除了感動還是感動，無法用文字形容」。

「方道文山流」即日起至4月19日在基隆美術館展出，有歌詞裝置藝術、龐克貓和蒸氣龐克風等主題作品，現場還播放周杰倫的〈千里之外〉、〈煙花易冷〉和〈天涯過客〉等歌曲，讓民眾感受音樂與藝術創作各有不同的詮釋。

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