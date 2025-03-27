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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

來韓國這家星巴克喝咖啡 還可以賞覽北韓風光

2025/03/27 17:59

星巴克於愛妓峰生態公園展店，成為園區一大亮點。（韓國觀光公社提供）星巴克於愛妓峰生態公園展店，成為園區一大亮點。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕目前尚未全面開放觀光的北韓，對觀光客來說總是蒙上一層神祕面紗，不過，現在只要來到位於京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園山頂的星巴克，就可以邊喝咖啡邊賞覽北韓風光，有機會前往韓國遊玩，別忘了來這裡感受一下不同的旅遊氛圍。

遊客於愛妓峰眺望台，眺望北韓風光。（韓國觀光公社提供）遊客於愛妓峰眺望台，眺望北韓風光。（韓國觀光公社提供）

透過大片落地玻璃窗，悠閒欣賞一江之隔的北韓農村風光。（韓國觀光公社提供）透過大片落地玻璃窗，悠閒欣賞一江之隔的北韓農村風光。（韓國觀光公社提供）

韓國京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園於2021年落成開放，去年底星巴克咖啡館於山頂展店，成為距離北韓最近的咖啡館，吸引當地民眾與外國遊客朝聖。遊客坐在咖啡館啜飲咖啡、品嘗甜點，遠眺北韓農村風光，成為疫後旅遊韓國的新鮮體驗。

愛妓峰屬於軍事管制通行的地區，遊客須先在軍事檢查哨填寫表格，外國遊客須查驗護照才能進入。（韓國觀光公社提供）愛妓峰屬於軍事管制通行的地區，遊客須先在軍事檢查哨填寫表格，外國遊客須查驗護照才能進入。（韓國觀光公社提供）

通往愛妓峰山頂的階梯與吊橋平坦易行。（韓國觀光公社提供）通往愛妓峰山頂的階梯與吊橋平坦易行。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社表示，早期眺望北韓的景點，以坡州臨津閣最為著名，去年底星巴克咖啡館於愛妓峰山頂開幕後，讓風光優美的愛妓峰和平生態公園增添新亮點，近期遊客如織，咖啡館一位難求，是韓國國旅熱門景點，今年陸續有外國遊客到訪。由於愛妓峰屬於軍事管制通行的地區，到訪的遊客必須先在軍事檢查哨填寫表格，外國遊客則須查驗護照才能進入。

到愛妓峰踏青，打卡獨特的星巴克點。（韓國觀光公社提供）到愛妓峰踏青，打卡獨特的星巴克點。（韓國觀光公社提供）

愛妓峰和平生態公園室內展區有和平空間、生態空間、未來空間和歷史之廊等4個主題展區，並於星巴克咖啡館旁設有眺望台，可透過望遠鏡一窺北韓開城地區農村樣貌。遊客也可以愜意坐在咖啡館，面對大片落地玻璃窗，欣賞距離北韓邊境村莊僅1.4公里、一江之隔的北韓農村風光。到訪首爾旅行，不妨就近探訪京畿道，到愛妓峰踏青，坐在距離北韓最近的咖啡館度過愜意的午茶時光。

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