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桃園「台語歌ê音樂人生」系列活動 中原文創園區開跑

2025/03/27 20:27

桃園市長張善政（後中）等人啟動2025桃園閩南文化節前導活動「台語歌ê音樂人生」系列活動開跑。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（後中）等人啟動2025桃園閩南文化節前導活動「台語歌ê音樂人生」系列活動開跑。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局「2025桃園閩南文化節」將於6月登場，即日起推出「台語歌ê音樂人生」做為暖身企劃，每月推出精彩內容，結合跨世代音樂交流的講唱會、名家珍貴收藏品的特展、KTV電話亭等，其中壓軸傳唱台語經典歌曲演唱會將於5月25日下午在中壢藝術館音樂廳舉行，免費門票預計5月5日開放索取，邀請市民一同感受這場難得的台語音樂盛事。

「經典台語流行音樂特展」勾勒1930至2000年代台語音樂的發展脈絡，會場布置各類音樂載體與珍貴文物。（記者李容萍攝）「經典台語流行音樂特展」勾勒1930至2000年代台語音樂的發展脈絡，會場布置各類音樂載體與珍貴文物。（記者李容萍攝）「經典台語流行音樂特展」勾勒1930至2000年代台語音樂的發展脈絡，會場布置各類音樂載體與珍貴文物。（記者李容萍攝）「經典台語流行音樂特展」勾勒1930至2000年代台語音樂的發展脈絡，會場布置各類音樂載體與珍貴文物。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政出席活動表示，今起至4月27日於中壢中原文創園區11倉開展的「經典台語流行音樂特展」與台北流行音樂中心合作，勾勒1930至2000年代台語音樂的發展脈絡。會場布置各類音樂載體與珍貴文物，從留聲機、蟲膠、黑膠唱片、卡帶到CD等不同時期的音樂載體，逐一呈現台語音樂歷史的變遷與軌跡，以及經典台語音樂作品、歌曲研究、手稿、老照片、復刻文物等，展場還設有KTV電話亭互動體驗區，只要完成指定任務，即可在現場歡唱屬於自己心情的歌曲。

台語歌創作講唱會」邀請董事長樂團主唱吉董分享新台語歌的變遷。（記者李容萍攝）台語歌創作講唱會」邀請董事長樂團主唱吉董分享新台語歌的變遷。（記者李容萍攝）

「台語歌創作講唱會」邀請董事長樂團主唱吉董分享新台語歌的變遷，透過演唱呈現不同時代的音樂特色。5月規劃「傳唱台語經典歌曲演唱會」，希望讓更民眾看見桃園音樂人對台語歌壇的貢獻。

吉董分享自己從小聆聽台語老歌與民歌成長，深受90年代新台語歌影響，逐漸發現台語音樂能夠展現更多創新風格。他也預告壓軸演唱會邀請國寶級歌后文香、嘻哈祖師劉福助、「小鳳飛飛」方寧、金曲歌王許富凱、搖滾樂團董事長樂團、台語歌王總鋪師陳隨意、金曲主持柯大堡，還有在地傑出團隊桃園國樂團，共同演繹不同時期的經典台語歌曲，董事長樂團演唱改編羅大佑〈火車〉的台客搖滾版本。

展場還設有KTV電話亭互動體驗區，只要完成指定任務，即可在現場歡唱屬於自己心情的歌曲。（記者李容萍攝）展場還設有KTV電話亭互動體驗區，只要完成指定任務，即可在現場歡唱屬於自己心情的歌曲。（記者李容萍攝）

另外，系列活動4月4日至5日舉辦6場「台語歌創作講唱會」，邀請業界專家與音樂人親臨分享創作歷程，透過經驗交流與音樂演繹，促進不同世代的對話與交流。

包括台北流行音樂中心執行長梁序倫、汲音交響管樂團藝術創意總監林俊吉、桃園市國樂團長林子鈺、策展人劉國煒、邱顯博及市議員葉明月、劉曾玉春、謝美英、市府文化局副局長唐連成、中壢區長李日強、中壢仁海宮董事長王介禧等人均一同出席。

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