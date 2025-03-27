台史博兒童節連假系列活動 「ㄕˊ光童樂bar」12歲以下免費

活動期間參觀「數味食光：台灣飲食記憶特展」，並挑戰一系列趣味題目，完成遊戲單可領取神祕小禮1份。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕兒童節連假去哪裡？國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博）從3月29日起至4月6日，推出2025「ㄕˊ光童樂bar」兒童節系列活動，12歲以下兒童連假期間免費入館，邀請大小朋友一起來動腦、動全身，感受趣味又富（腹）足的假期。

「小樹市集」爸媽和小老闆一起團隊合作、親子共學。（台史博提供）4月3日至6日有「紅龜粿捏印趣」可體驗紅龜粿壓製。（台史博提供）

「ㄕˊ光童樂bar」系列活動，3月29日、30日「我的fancy冰果室」，讓大家發揮創意，彩繪屬於自己最清涼美味的剉冰；4月3日至6日期間提供「限量加料」，與家人一起品味甜美的夏日記憶，還有「紅龜粿捏印趣」可體驗紅龜粿壓製，認識其獨特模印圖樣，並將親手製作的紅龜粿帶回家。

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4月4日至6日則推出「bomb！爆米香體驗品嘗」，由爆米香達人帶民眾臨場感受古早味點心米粒bomb發、聲色味俱全的製作過程，憑活動當日台史博門票還可品嘗現做爆米香。

4月4日、5日台史博與全台最大的親子二手市集「小樹市集」合作，上百攤親子二手好物等著來挖寶。（台史博提供）

4月4日、5日有全台最大的親子二手市集「小樹市集」，上百攤親子二手好物等你來挖寶。為響應綠色行動，市集鼓勵自備環保袋、餐具、容器，並設有循環餐具租借，讓不方便自備餐具的朋友也可以加入「不塑之客」的行列。另有「大海不遠！環教互動體驗」，於戶外大草地上舉辦親子槌球遊戲，寓意將海洋生物食物鏈中的人造塑膠微粒逐出海洋。

台史博表示，設計「自遊遊戲單」，邀請家長與孩子一同探索運用「國家文化記憶庫」豐富的數位媒體素材，並結合特色館藏所策劃的「數味食光：台灣飲食記憶特展」，挑戰一系列趣味題目，挖掘屬於自己的飲食記憶。

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